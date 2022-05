War es Absicht oder ein Fehler?

Politische Kunst auf der Straße? Die kann zu Ärger führen. In Greven „verschwand“ jetzt plötzlich eine symbolische Handgranate. Was passiert nun?

„Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, steht bekanntlich auf dem englischen Hosenbandorden. Ein Spruch, den man auch auf das verunstaltete Kunstwerk von Anna Mrzyglod am Ende der Marktstraße anwenden kann.

Die in Düsseldorf lebende Polin hat dort russische Matroschkas (Versteckpuppen) beim Straßenmalerfest gemalt. Aus der letzten Puppe ragt eine Handgranate heraus. „Ich kann in dieser Zeit nichts anderes malen, keine Blümchen und so“, hatte sie gesagt.

Anna Mrzyglod malt am Sonntag Foto: Günter Beninng

Vorgestern dann war plötzlich die Handgranate verwischt, während die Matroschkas noch vollkommen intakt waren.

Festival-Organisatorin Ewa Grzybek sah darin allerdings keine Absicht: „Die Farbe hat sich gelöst, die Malerin hat wohl aus Versehen eine andere Mischung genommen.“ Der Regen habe seins dazu gekommen. Sie selbst habe versucht, das Motiv zu retten. Aber es reichte nicht.

Grzybek hat sich vorgenommen, „das Bild am Mittwoch wieder in Ordnung zu bringen“. Dann können sich die Grevener mindestens einen Monat an der Kunst erfreuen.

Anna Mrzyglod habe allerdings nach dem Festival sehr viele unfreundliche Kommentare per Mail und Messenger bekommen. „Die Leute sind mit der Thematik nicht einverstanden.“

Ein Preis für die Ukraine – Lieder aus Russland Sofia Zamuri gewinnt gleich zwei Preise. Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Der Chor Harmonie singt auf dem Marktplatz. Foto: Günter Beninng Der Chor Harmonie singt auf dem Marktplatz. Foto: Günter Beninng Der Chor Harmonie singt auf dem Marktplatz. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Polnische Künstlerin, die Matroschkas mit Handgranaten befüllt. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Überall in der City von Greven regiert die Kunst. Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Die Ditib-Gemeinde verkauft Spezialitäten aus der Türkei. Foto: Günter Beninng Cosplay -- das ist ein überraschendes Hobby. Foto: Günter Beninng Cosplay -- das ist ein überraschendes Hobby. Foto: Günter Beninng Schüler des Augustinianums verkaufen Kuchen für ihre US-Reise. Foto: Günter Beninng Schüler des Augustinianums verkaufen Kuchen für ihre US-Reise. Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Buchhändler Löw ist zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Preisverteilung für die Gewinner des Malwettbwerbs am Niederort. Foto: Günter Beninng Preisverteilung für die Gewinner des Malwettbwerbs am Niederort. Foto: Günter Beninng Preisverteilung für die Gewinner des Malwettbwerbs am Niederort. Foto: Günter Beninng Preisverteilung für die Gewinner des Malwettbwerbs am Niederort. Foto: Günter Beninng Preisverteilung für die Gewinner des Malwettbwerbs am Niederort. Foto: Günter Beninng Preisverteilung für die Gewinner des Malwettbwerbs am Niederort. Foto: Günter Beninng Preisverteilung für die Gewinner des Malwettbwerbs am Niederort. Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Modehändler Christian Ahlert findet es schon fast zu warm zum Einkaufen. Foto: Günter Beninng Modehändler Christian Ahlert findet es schon fast zu warm zum Einkaufen. Foto: Günter Beninng Schüler der Gesamtschule verkaufen Lose für ihr Abschlussfest. Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Oliver Pochert muss im Gespräch mit Bürgern das Rathausstraßenkonzept verteidigen. Foto: Günter Beninng Oliver Pochert muss im Gespräch mit Bürgern das Rathausstraßenkonzept verteidigen. Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Das THW wirbt um neue Mitglieder. Foto: Günter Beninng Das THW wirbt um neue Mitglieder. Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng Impressionen vom Maifest 2022 in Greven Foto: Günter Beninng

Aber Straßenkunst müsse auch kritische Themen wie den Krieg in den Ukraine ansprechen können, sagt die Grevener Künstlerin, die selbst am Teddi Wandbild mit einem Kind gemalt hat, das unter dem Kreig leidet.