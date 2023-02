Warn-Schilder, aber kein Tempo 30

Ein Antrag, ein Tempolimit an der Straße Guntruper Berge außerhalb von Gimbte einzurichten, war nicht erfolgreich.

Augen- und Ohrenzeugen einer solchen wurden nun die Besucher der Sitzung des Bezirksausschusses für die Bauerschaften. Dort wurde unter anderem über den Wunsch gesprochen, an der Straße Guntruper Berge (außerhalb von Gimbte) ein Tempolimit einzuführen. Ein Anwohner hatte dies per Bürgerantrag für den Bereich zischen Schiffahrter Damm und Emsbrücke bei Gimbte gefordert, Teile der Politik schlossen sich der Forderung vehement an, auch wegen eines nahen Wanderparkplatzes (Ziel: Bockholter Berge) und der starken Nutzung des Wirtschaftsweges durch Radfahrer und Reiter.