Warnstreik im Post-Verteilzentrum Reckenfeld

Dem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft „ver.di“ zum bundesweiten Warnstreik in den Brief- und Paketzentren der Post sind auch Mitarbeiter im Verteilzentrum Reckenfeld gefolgt. Sie legten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zeitweise ihre Arbeit nieder, um ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck zu verleihen. In den folgenden Tagen sollen bundesweit weitere Streiks folgen.