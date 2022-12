Warten auf Frau und Tochter

Afghanischer Flüchtling bei Besuch in Pakistan schwer verletzt

Abdul-Halim Aydin hofft darauf, in einiger Zeit wieder arbeitsfähig zu sein.

Abdul-Halim Aydin geht an einer Krücke. „Zwei, drei Minuten klappt es“, sagt er, „dann sind die Schmerzen zu groß.“ Der Afghane setzt sich im Gemeinschaftsraum des St. Gertrudenstifts an einen der Tische, auf denen Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiele stehen. Vorsichtig schiebt er seine Beine zurecht. Neun Kugeln haben ihn dort getroffen, an den Folgen leidet er immer noch.