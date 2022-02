Wenn Likes zu Spenden werden

Normalerweise ist nichts so kostenlos wie Likes auf eine interaktiven Plattform im Internet. Außer in Reckenfeld. Hier wird die Tafel Spenden bekommen, wenn es ordentlich Likes gibt.

Hier machen Klicks im Internet mal Sinn: Vor Ort wirken und sich für die Menschen im Dorf einbringen, das will die LVM Agentur Walter aus Reckenfeld. Schon in den vergangenen Jahren hat sich die Agentur für Initiativen und Vereine eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nun möchte das Team der Reckenfelder Tafel helfen. „Mit dem Konzept der Tafel verbinden sich viele aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie Nachhaltigkeit, Unterstützung hilfsbedürftiger Mitbürgerinnen und Mitbürger und der gesellschaftliche Einsatz füreinander. Dazu möchten auch wir gerne einen Beitrag leisten“, freut sich Juniorchef Sebastian Walter auf die anstehende Aktion. Das Prinzip ist ganz leicht: Noch bis 9. März werden alle neu hinzugewonnen Abonnenten auf den sozialen Medien der Agentur, die den Aktionsbeitrag mit einem „Gefällt mir“ markieren, in je einen Euro Spende an die Reckenfelder Tafel verwandelt.

„Helfen kann eben auch einfach sein. Denn die Bürger aus Reckenfeld und Umgebung müssen nur unseren Beitrag liken und unsere Social Media Kanäle auf Facebook oder Instagram abonnieren und schon unterstützen sie die Tafel“, so Manfred Walter, Geschäftsführer LVM Agentur Walter Reckenfeld.

Sophie Oberfeld, Leiterin der Emsdettener-Grevener Tafel, zeigt sich angesichts des Engagements begeistert: „Es ist schön zu sehen, dass wir immer wieder starke Partnerinnen und Partner gewinnen, die uns mit Spenden unterstützen und es auch den Bürgerinnen und Bürgern erleichtern diesen Beitrag zu leisten.“