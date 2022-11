Wespennester und Weihnachtsplätzchen

Es gibt 15 verschiedene Plätzchensorten. Und das in rauen Mengen. Freiwillige Bäckereien haben sich für den Plätzenverkauf in der Mauritius-Kirchengemeinde vorbereitet

Wespennester im Gartenschuppen sind lästig, aber Wespennester in der Plätzchendose sind so lecker. „Eier, Zucker, Nüsse und Schokolade: das sind die Zutaten für die Wespennester“, verrät Gabi Claus vom Ghana-Kreis der St. Martinus-Gemeinde

Wem das Selberbacken dieser fluffigen Baiser-Plätzchen zu aufwendig ist, kann diese Köstlichkeiten auch kaufen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Denn der Ghana-Kreis sowie viele Freunde und Familienmitglieder haben in den vergangenen Tagen fleißig gebacken. „Wir haben mindestens 15 verschieden Sorten im Angebot wie zum Beispiel Spritzgebäck, Kokosplätzchen, Haferflockenplätzchen, Butterkugeln, Spekulatius, Schokoplätzchen, Wespennester, Gewürzkuchen oder auch Cookies“, zählt Rebecca Claus auf. „Außerdem haben wir auch Bratapfel-, Weihnachts-Orangen- und Orangen-Kaffee-Gelee sowie selbst gemachten Eierlikör und Baileys in weihnachtlichen Flaschen im Angebot – ein ideales Geschenk“, ergänzt Sonja Bruns, die Vorsitzende des Ghana-Kreises.

Verkauft werden diese köstlichen Brotaufstriche, Plätzchen und edlen Tröpfchen am kommenden Wochenende jeweils nach den Gottesdiensten: samstags in St. Josef und sonntags in St. Franziskus und St. Martinus sowie auf dem Wochenmarkt am Samstag, 10. Dezember, von 8 bis 12.30 Uhr an dem Stand an der Kirchenmauer.

Partnergemeinde braucht das Geld

Und mit dem Kauf dieser selbst gemachten Köstlichkeiten wie auch aus anderen Aktionen oder Spenden lässt sich viel Gutes erreichen. „Der Erlös wird in der Partnergemeinde wirklich gebraucht“, Sonja Bruns, Gabi und Rebecca Claus wissen, wovon sie sprechen, denn die drei waren in diesem Sommer in Ghana.

Vor Ort bei der Partnergemeinde haben sie erleben können, was mit den Grevener Spenden der vergangenen Jahre schon alles erreicht worden ist und wo noch Bedarf ist, „Dringend werden Schulmöbel benötigt, da noch immer viele Schüler im Unterricht auf dem Boden sitzen, und die Versammlungshalle für die Frauengemeinschaft Christian Mothers sollte noch weitergebaut werden.“

Wer mehr wissen möchte, fragt direkt am Ghana-Kreis-Stand nach oder kommt am Sonntag, 22. Januar 2023, um 15 Uhr zu einem Info-Nachmittag mit Vortrag und vielen Fotos ins Josefzentrum. Infos dazu gibt es ab Dezember auch auf dem neuen Instagram-Kanal unter beiliegendem QR-Code oder unter „Ghanakreis_Greven“.