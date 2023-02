Wiedersehen in familiärer Atmosphäre

Die Anreise war für einige Franzosen beschwerlicher als gedacht. „Wir hatten Flüge gebucht“, berichtete Benoît Digeon, Bürgermeister von Grevens Partnerstadt Montargis, beim offiziellen Empfang im Grevener Rathaus am Samstagmorgen. Weil aber das Flughafenpersonal in Deutschland am Freitag die Arbeit niedergelegt hatte, wurden es bei den meisten Franzosen dann doch wieder Auto, Bus und Bahn als Transportmittel gen Münsterland. „Streiken können also auch die Deutschen“, konstatierte der als Franzose in dieser Sache bestens erprobte Digeon mit einem Augenzwinkern – und sorgte damit für nur einen von vielen Momenten des gemeinsamen Schmunzelns bei der Begrüßung seiner 36-köpfigen Reisegruppe aus Vertretern der Partnerschaftskomitees und der verschiedenen Miss-Damen.

All diese begrüßte erstmals Bürgermeister Dietrich Aden, nachdem der traditionelle Besuch der Franzosen zum Grevener Karneval in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt hatte ausfallen müssen. „Dass wir uns nun endlich wieder persönlich und in Farbe treffen, freut mich sehr“, betonte Aden, der in seiner Rede an den unlängst begangenen 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages als Grundlage der deutsch-französischen Freundschaft erinnerte. Gleichzeitig hob er hervor, dass die Städtepartnerschaft nicht allein auf dem Papier funktioniere. „Sie lebt von Bürgerbegegnungen“, so Aden. Sei es im Sport, in der Musik oder in der Schule. Hier an die Erfahrungen der Vor-Corona-Zeit anzuknüpfen sei Aufgabe und Verpflichtung zugleich, schloss Aden, der von seinem Amtskollegen zum Gegenbesuch im Mai eingeladen wurde. Dann wird in Montargis das 55-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft gefeiert.