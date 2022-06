„Wir haben noch eine Chance“

Sie macht Sieger: Monika Sieger betreut seit Jahren die Jugend-forscht-Teams des Greveners Augustinianums. Extrem erfolgreich. Was das mit der Rettung der Welt zu tun hat, sagt sie im Interview.

Monika Sieger (52) unterrichtet Bio, Mathe und Chemie am Augustinianum. Sie betreut seit Jahren Schülerinnen und Schüler, die am Jugend-forscht-Wettbewerb teilnehmen. In der jüngsten Runde erhielt die langjährige Betreuerin dafür auf Landesebene den Sonderpreis als engagierteste Lehrkraft. Mit Sieger sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning.