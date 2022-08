„Wir vergessen niemals“

Foto:

Der Wanderparkplatz in den Bockholter Bergen ist stets gut besucht. Dass ein Gedenkstein an die Ermordung zweier polnischer Zwangsarbeiter erinnert, ist genau das richtige Zeichen. Wichtig, weil unser Luxus-Alltag allzu schnell zum Vergessen verleitet. Die Folgen des Krieges in der Ukraine schlagen sich in Deutschland vor allem in erhöhten Rechnungen und der steigenden Inflation wieder. Zeitgleich schlagen Bomben in Häuser ein, Soldaten morden und ganze Städte werden ausgelöscht – nicht nur in der Ukraine. Dieser Krieg ist ein warnendes Beispiel: Aufgebaut auf Lügen gibt es Parallelen zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. Was damals mit Lügen begann, kostete Millionen Menschen das Leben. Zwei von ihnen waren Franciszek Banas und Waclaw Geglewski. Die Erinnerung an sie ist der Mahnung, immer achtsam zu bleiben. // Luca Pals