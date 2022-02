„Wir wollen etwas bewegen“

„Ich bin Dietrich.“ Der Bürgermeister gab sich betont volksnah. Das Volk, mit dem er es am Dienstagvormittag zu tun hatte, waren gewählte Vertreter der Grevener Grundschulen, mithin Kinder im Alter bis etwa zehn Jahre. „Wer von Euch war schon mal im Rathaus?“ Da gingen einige Hände in die Höhe. Als zwei Jungs nach dem offiziellen Fototermin kurz an einer Vitrine stehen blieben, erkundigte sich Dietrich Aden bei den Steppkes: „Wisst Ihr, was das ist?“ Gemeinsam verharrten sich eine Weile vor dem Stadt-Modell vor dem Sitzungssaal.

