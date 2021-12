Witthinrich: „Niemand muss draußen bleiben“

Greven/Reckenfeld„Wir müssen niemanden vor der Türe stehen lassen“. Pfarrer Jörn Witthinrich ist spürbar erleichtert. „Nur die ersten beiden Weihnachtsgottesdienste in der Christuskirche (15 und 17 Uhr) sind ausgebucht, in allen anderen Gottesdiensten sind noch Plätze frei“.

Auch Kurzentschlossene können sich deshalb in den nächsten Tagen noch eine Eintrittskarte für die 23-Uhr-Gottesdienste in der Erlöser- oder in der Christuskirche sichern, oder sich für die Gottesdienste anmelden, die um 15 und um 17 Uhr in der Erlöserkirche gefeiert werden. Das Anmeldeportal www.veranstaltungen-ekvw.de bleibt bis Heiligabend online.

Unbedingt sollte etwas Zeit für die Einlasskontrolle am Heiligen Abend eingeplant werden. Neben der Eintrittskarte bzw. der Bestätigungs-Email, müssen Impfzertifikat und Personalausweis mitgebracht werden. „Es gilt die 2G-Regel“, sagt Witthinrich, „und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske“. Wem diese Regeln zu weit gehen oder wer ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat, muss Weihnachten ebenfalls nicht ohne Gottesdienst feiern. Auf der Homepage der Gemeinde wird am 24. Dezember von morgens an ein Videogottesdienst abrufbar sein. In diesem Videogottesdienst wirken auch Kirchenchor und Posaunenchor mit. Weiterhin lädt die Evangelische Kirchengemeinde zu den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen ein. Am 25. Dezember feiert die Gemeinde einen zentralen Gottesdienst in der Christuskirche (11 Uhr), am 26. Dezember ist die Gemeinde in die Erlöserkirche eingeladen (9.30 Uhr). Für die beiden zuletzt genannten Gottesdienste wird keine Anmeldung benötigt.