Wohin mit den Abschlussfeiern?

850 Euro fürs Ballenlager zahlen – das sollte einen Abschlussjahrgang kaum abschrecken. Gemessen an der Gesamtsumme, die so eine Feier heute kostet, ist der Betrag sogar fast zu vernachlässigen. Nur die Hälfte zahlen müssen – das wäre natürlich schöner. Das grundsätzliche Problem ist aber ein ganz anderes: Das Ballenlager bietet in vielen Fällen nicht genug Platz, für die meisten Jahrgänge kommt es daher gar nicht in Frage. Will man die teure und umständliche Zelt-am-FMO-Variante vermeiden, bleiben also nur die Turnhallen – und hier faktisch nur die Emssporthalle, weil die Rönnesporthalle bauliche Defizite hat. Sollte die Stadt aber wie geplant private Veranstaltungen ausschließen, stehen die Abschlussklassen im Regen. Unverständlich, dass das wirklich ernsthaft erwogen wird. Wer sechs, zehn oder mehr Jahre an einer Grevener Schule verbracht hat, sollte auch in Greven eine Möglichkeit finden, seinen Abschluss hier zu feiern. Die Stadt ist hier in der Pflicht. Und sollte sie ihre Hausaufgaben nicht machen, muss die Politik sie nachhaltig daran erinnern.