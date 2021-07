Wohlfühl-Musik, Krimi-Rätsel und Autoren-Lesung

Am kommenden Wochenende stehen mehrere Veranstaltungen bei „Greven an die Ems“ auf dem Zettel.

Samstag, 31. Juli, ab 19.30 Uhr: Deutsch-Pop Duo GlüxKinder live am Beach. Schon von 2014 bis 2016 begeisterten sie am Beach. Unterstützt wird das Duo vom Percussionisten Jan David, der schon für diverse Popgrößen getrommelt hast. Die Musik der Osnabrücker besticht durch eine Kombination aus stimmungsvollen Songs, einfühlsamen Texten und positiver Laune.

Der Einstieg in die Top 100 der offiziellen deutschen Airplaycharts sowie den offiziellen Schweizer Verkaufscharts mit ihrer neuen EP „Wir sind so“ markierte 2020 die musikalische Neuausrichtung der Band. Das Lounge-Konzert bietet poppige Hintergrund-Atmosphäre für einen entspannten Abend am Beach. Eintrittskosten gibt es keine. Es gelten die Corona-Reglungen der Beachbar.

Sonntag, 1. August, 11 Uhr: Drei ??? Kids. Die Lesung „Wilde Ganoven“ bietet Fälle zum Mitraten für Kinder ab acht Jahren. Spannende Fragen klären die drei Detektive Justus, Peter und Bob diesmal nicht allein – denn das Publikum hilft dabei. Schauspieler Christoph Tiemann liest Fälle zum Miträtseln vor. Am Ende jeder Geschichte können die kleinen und großen Zuhörer mitknobeln und das Rätsel lösen. Welche verräterische Spur führte Justus zur richtigen Lösung? Welchen Fehler haben die Täter gemacht? Wodurch haben sie sich verraten?

Christoph Tiemann ist Autor und Sprecher beim Westdeutschen Rundfunk. Seit 2014 steht er auch für das WDR-Fernsehen mit der Reihe „Tiemann testet“ vor der Kamera. Seine Solo-Kabarettprogramme sind mehrfach preisgekrönt.

Sonntag, 1. August, 15 Uhr: Grevener Autorenlesung. Ob spannender Krimi oder romantische Liebesgeschichte – mit fesselnden Geschichten, mit Humor und Lokalkolorit gewürzt, habe sich einige Autoren weit über Greven hinaus einen Leserkreis geschaffen. Und so ist es an der Zeit, wenigstens zwei (evtl. drei) Autorinnen und Autoren am Beach eine Plattform zu geben. Greven Marketing hat die Lesung in Kooperation mit der Stadtbibliothek organisiert.

Hannah Siebern hat sich als Romanautorin ihren Kindertraum erfüllt. Seit 2011 veröffentlicht sie ihre Werke im Selfpublishing. Richtig bekannt wurde die Autorin durch ihren ersten Liebesroman „Barfuß im Regen“, der auf Anhieb Topplatzierungen der einschlägigen deutschen Charts erreichte. Daraufhin folgten viele weitere Romane, von denen viele als Hörbücher vertont wurden.

Johannes Reisenberg widmet sich erst seit einigen Jahren seiner literarischen Leidenschaft. Der ambitionierte Golfer liest aus seinem neuesten Werk „Tonis Erbe“, in dessen Mittelpunkt ein Mordfall auf dem Aldruper Golfplatz steht. Mit großer Liebe zum Detail zeichnet der Autor ein humorvolles Bild seiner Heimatstadt. Viele Schauplätze und vielleicht auch einige Figuren dürften den Zuhörern bekannt vorkommen.