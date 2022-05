Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Mittwochabend in Greven ein Haus in Brand geraten.

An der Bismarckstraße ist am Mittwoch gegen 19.50 Uhr aus noch unbekannten Gründen ein Wohnhaus, das zwischen der Stauffenbergstraße und der Geschwister-Scholl-Straße liegt, in Brand geraten. Als die Retter eintrafen, drang aus dem ersten und zweiten Obergeschoss der Doppelhaushälfte Qualm. Eine Person wurde durch die Feuerwehr aus dem zweiten Stock gerettet. Zwei Personen trugen leichte Verletzungen davon und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Brandschäden ist das Haus nicht mehr bewohnbar, die Familie konnte privat woanders unterkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden geht schätzungsweise in den sechsstelligen Eurobereich.