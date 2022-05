Zum Jubiläum eine Hochzeit in Venedig

Die Grevener Autorin Janine Reitz („Jani Friese“) ist schon mehrfach in Venedig gewesen. Nun hat sie einen Liebesroman geschrieben, der in der Lagunenstadt verortet ist.

Autorin Janine Reitz, die als „Jani Friese“ erfolgreich ist, hat einen neuen, ihren nunmehr zehnten Roman veröffentlicht: „Das Leuchten der blauen Lagune“ (als Taschenbuch bei Cramer & Löw erhältlich). Dieses Mal reisen die Leser mit der Autorin zum Karneval nach Venedig, um dort eine Hochzeit zu feiern.

Die Grevenerin ist schon mehrfach in Venedig gewesen. „Diese Stadt mitten in der Lagune hat mich mit seinem besonderen, einzigartigen Charme sofort in ihren Bann gezogen. Abgesehen von der Tatsache, dass ich so oder so Italien liebe“, sagt Janine Reitz.

Die Atmosphäre, die Menschen, die vielen Brücken über den Kanälen und die Paläste verzaubern Jahr für Jahr tausende von Menschen – und auch die Liebesromanautorin kann sich der Wirkung nicht entziehen. „Mein Traum ist es noch immer, einmal den Karneval dort zu erleben und in einem barocken Kleid einen Ball in einem der Paläste zu feiern. Das ist vielleicht auch der Grund, warum der Karneval eine Rolle in meinem Roman spielt. Venedig gehört für mich einfach zu den schönsten Plätzen der Welt, ein Ort den man erlebt haben muss.“

Ein Ort, dessen Schönheit bedroht ist. Die Autorin weiß: „Zu viele äußere Einflüsse führen dazu, das es Venedig vielleicht eines Tages nicht mehr geben wird. Unzählige Eheversprechen wurden bereits in der Stadt der Liebe geschlossen, während sie nach und nach zu versinken droht.“

In die romantische Grund-Handlung des Romans, in der die Funken fliegen, hat die Autorin erneut ein sehr ernstes Thema eingewoben. „Dieses Mal habe ich mich an ein sehr sensibles Thema gewagt. Es geht um das Tabuthema Fehlgeburt“, erläutert die Autorin. „Auch die Poesie spielt eine entscheidende Rolle, sodass ich in meinem zehnten Roman eigene Gedichte in die Geschichte verwoben habe.“ Bereits ihre Großmutter hat Gedichte geschrieben. „Wahrscheinlich habe ich das von ihr, zumindest würde sie das auf jeden Fall behaupten, wenn sie noch leben würde.“