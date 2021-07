Zum Jubiläum gibt`s das kalte Büfett

Vor 25 Jahren ging in Greven die Kindertagesstätte des DRK an den Start. Eigentlich ein Grund zum Jubeln. Aber Corona und die aktuellen Um- und Anbauarbeiten verhindern dies.

Die Kinder, die hatten mal so richtig Spaß in den Backen. Und: Sie mussten eine schwere Entscheidung treffen. Schoko oder Vanille? Erdbeere oder Stracciatella? Nicht so einfach für so einen Zwerg das Leckerste zu wählen. Für die Erwachsenen stand da eher etwas anderes im Vordergrund. Schließlich konnte der DRK-Kindergarten seinen 25. Geburtstag feiern. Und drei der Erzieherinnen waren sogar von Anfang an dabei.