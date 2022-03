Zweimal aus der Ukraine geflüchtet

Ihre familiäre Heimat war das Waisenhaus. Aus ihrer nationalen Heimat wurden sie durch die Separatisten 2014 (Krimannexion) und durch Putin 2022 vertrieben. In Greven haben sie jetzt ein (temporäres) neues Zuhause gefunden – um endlich wieder zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. Dank einer Grevener Familie. Auch für ihre minderjährigen Kinder ein wichtiger Ort, wieder Freude am Leben zu finden – nach einer Flucht aus der Ukraine mit schlimmen Bildern in Kopf, Herz und Seele.

Fröhlich spielen Dania (8), Eva (10) und Nikita (13) auf dem Trampolin und sausen mit den Kickboards um die Wette. Ihre beiden Mütter Viktoriia Demydchenko und Kateryna Popova atmen tief durch, machen so manchen Seufzer. Auch aus ihren tiefen und ernsten Augen zeichnet sich vorsichtig ein Lächeln ab.

Vier Bomben explodierten ganz in der Nähe

Die beiden jungen Frauen haben Schlimmes erlebt und sind mit ihren Kindern aus der Ukraine geflohen. Vor Putins Krieg. Vor dem Tod. Erst nach Polen, dann mit dem Zug weiter nach Deutschland, weil Polen überlaufen war.

Diplompsychologin Kateryna Popova und Lehrerin Viktoriia Demydchenko gaben alles auf, um ihr Leben und das ihrer Kinder zu retten. „Wir flohen mit dem Zug, während wir die Flugzeuge ganz nah über uns hörten, die unweit von uns vier Bomben abwarfen“, erinnern sich beide im Gespräch mit dieser Zeitung.

Beide haben sich als Waisenkinder kennenlernt, beide sind bereits 2014 vor den Separatisten geflohen. Jetzt mussten sie zum zweiten Mal ihre Heimat verlassen.

Polnische Gastgeber wissen, wozu der Russe fähig ist

Doch jetzt sind sie glücklich, sie sagen es immer wieder. Möglich gemacht haben dies Izabella und ihr Mann Adam Rychter-Suleja aus Greven.

Sie stammen gebürtig aus Polen: „Das vereinfacht die Kommunikation sehr und wir sind auch von der Mentalität her sehr ähnlich“, sagt Adam Rychter-Suleja.

Die beiden Kriegsflüchtlinge und Waisenkinder (v.l.) Kateryna Popova und Viktoriia Demydchenko verstehen sich sehr gut mit den beiden Grevenern Izabella und Adam Rychter-Suleja. Foto: Peter Sauer

Seit ein paar Tagen leben die beiden ukrainischen Mütter mit ihren drei Kindern unter dem Dach der Familie Rychter-Suleja, zu der noch Tochter Hanna (8) und Haushund „Hamlet“ gehören. „Wir haben für unsere ukrainischen Mitbewohner unser Dachgeschoss geräumt, rund 37 Quadratmeter und teilen uns das Bad“, sagt Adam Rychter-Suleja, der die Kriegsflüchtlinge nachts am Hauptbahnhof Münster abgeholt hat.

Bereits am dritten Kriegstag hatte der Familienvater genug von den Bildern des Krieges in der Ukraine im Fernsehen und auf dem Handy. Binnen kurzer Zeit stellte er eine Hilfsaktion auf die Beine und brachte an einem Samstag die Hilfsgüter selbst zur polnisch-ukrainischen Grenze in Przemyśl. „Tausende Kriegsflüchtlinge suchen dort in einer Stadt Schutz, die nicht viel größer ist als Rheine““, sagt der Grevener, der die Bilder nicht vergisst. Auf dem Rückweg nahm er drei Kriegsflüchtlinge mit: „Eine von ihnen war eine IT-Fachfrau. Sie wohnte eine Woche bei uns, bis sie nach Wien weiterreiste.“

Der Sozialpädagoge, der an der Martini-Grundschule arbeitet und seine Frau, die als Ärztin in Bad Essen tätig ist, wollten mehr tun. Und so nahmen sie Kontakt auf zu zu jenen Menschen an der Grenze, die Kriegsflüchtlinge sinnvoll weiterleiten können.

Krieg macht sprachlos

Im Gespräch mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, das der Grevener Eugen Berger (der selbst von der Krim stammt) übersetzte, wird immer wieder deutlich, wie schwer es den beiden Müttern fällt, das Erlebte in Worte zu fassen. „Es war ein ganz normaler Tag, als der Krieg ausbrach“, sagt Viktoriia. Ihr Vorteil als Lehrerin war es, dass die Schulen als Erstes informiert worden sind. „Wir haben das Auto vollgetankt und versucht Geld abzuheben. Die Bank hatte aber keins mehr.“ Kateryna erinnert sich gut, dass es ausgerechnet ihre beiden kleinen Jungs waren, die sie beruhigen konnten.

Die beiden ukrainischen Mütter bedanken sich „für die große Barmherzigkeit und Güte“ ihrer Gastgeber aus Greven. Gerne helfen sie im Haushalt mit. „Und schon am ersten Tag machten sie uns eine tolle ukrainische Suppe: leckeren Borschtsch mit roter Bete, Möhren, Tomaten, Paprika, Karotten und Spitzkohl“, sagt Adam Rychter-Suleja.

Schulplatz in Greven als Ziel für die Flüchtlingskinder

Seine Tochter Hanna freut sich über „die neuen tollen Freunde im Haus“ und hat nur einen Wunsch: „Dass die Kinder einen Platz an meiner Grevener Schule bekommen können.“

Gemeinsam plant die Grevener Gastfamilie nun auch Ausflüge, zum Beispiel nach Münster. „Damit unsere Gäste, wieder die schönen Seiten des Lebens sehen sowie Kraft und Ruhe tanken können“, sagt Adam Rychter-Suleja. Und Haushund „Hamlet“ umkuschelt alle Familienmitglieder, alte wie neue, gleichermaßen liebevoll.