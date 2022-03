Zweistöckiges Parkhaus für Räder?

Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen macht sich für ein Fahrradparkhaus am Reckenfelder Bahnhof stark. Als es in der November-Sitzung des Reckenfelder Bezirksausschusses um die Zukunft des Bahnhofes (der in der offiziellen Bahn-Sprache ein Haltepunkt ist) ging, wurde diese Idee bereits kurz angesprochen – zunächst als lose formulierte Idee. Nun haben die Grünen nachgelegt und einen schriftlichen Antrag formuliert, der kürzlich im Rat behandelt wurde. Allerdings wurde das Anliegen von dort erneut an den Reckenfelder Bezirksausschuss sowie an den Betriebsausschuss verwiesen.

