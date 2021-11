Zwischen Angst und Akzeptanz

Der Tod macht Menschen Angst. Aber er ist ein wichtiges Thema, an dem niemand vorbeikommt. Die Q1 des Augustinianums in Greven hat sich in einer Unterrichtsreihe damit befasst

„Nicht den Tod fürchten wir, sondern die Vorstellung des Todes“, schrieb schon der römische Philosoph Seneca. Kaum ein Thema ist so gefürchtet, gehasst, verdrängt oder diskutiert wie der Tod.

An die Komplexität des Themas hat sich der Philosophiekurs der Q2 am Augustinianum angenähert.

Das Ziel der Schüler: Die Diskussion um das „Tabuthema“ Tod nicht nur in den Schulalltag, sondern auch als festen Bestandteil im Leben zu integrieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Form von Gefühlsmonstern, Bildern, Collagen oder Gedichten kamen die unterschiedlichsten Gefühle und Assoziationen mit dem Thema Tod zusammen. Auch die Frage nach der Bedeutung des Mottos „YOLO“ (You only live once) haben sich die Schüler gestellt. Der Versuch der Verdrängung existiere, der gleichzeitig das Verlangen nach Abenteuern und möglichst prägenden und außergewöhnlichen Erlebnissen auslöst – man lebt halt nur einmal.

Begrenzte Zeit

In Gesprächen wurde deutlich, dass durch die „begrenzte Zeit“ auf dieser Erde auch Druck ausgelöst werden kann, indem man möglichst jeden Augenblick nutzen möchte. Aber macht nicht jeder Moment, egal ob positiv oder negativ, jedes Leben individuell und besonders?

Schließlich kamen die Schüler zu dem Entschluss, dass auch weniger aufregende, positive Ereignisse nötig sind und geschätzt werden sollten, da diese im Prozess des lebenslangen Lernens und Reifens unverzichtbar sind.

Um sich kreativ mit dem Tod auseinanderzusetzen, beschäftigten sich die Schüler mit dem Lied „Der Tod und das Mädchen“ von Franz Schubert in Verbindung mit der Bilderserie von Ferdinand Hodler, der seine Frau in verschiedenen Stadien von Krankheit bis zu ihrem Tod zeichnete.

Den Höhepunkt der Reihe boten weitere Gespräche über das Erlebnis „Tod“ als Hinterbliebener. Gleichzeitig begleitete die Q1 das Thema Hospiz zum Schluss. Ein Gespräch mit Wolf Zippel, der als Sterbebegleiter tätig ist, bot Antworten. Auf persönliche Fragen bis hin zu Fragen, die sich auf seine Arbeit beziehen, antwortete er ehrlich, ausführlich und mit viel Feingefühl. Zippel legte stets den Fokus darauf, Angst zu nehmen und die Dämonisierung des Todes zu verhindern.

Besonders eindrucksvoll für den gesamten Kurs war die Liebe und Begeisterung, mit der er von seiner außergewöhnlichen Arbeit berichtete. Dabei wurde immer wieder deutlich, dass der Tod nicht nur nimmt, sondern vielen Menschen auch etwas geben kann. Er bietet Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks und Austausches, spielt in jeder Religion und bei manchen Krankheiten eine entscheidende Rolle.