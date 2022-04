1000 Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine

Da die Clubbeiträge des Kegelclub „Bowlfighter“ während der Corona-Pandemie weiter eingesammelt wurden und wegen der fehlenden Kegelabend keine Ausgaben anfielen, sammelten sich in der Kegelkasse nicht unerhebliche Beträge an, die jetzt gespendet wurden.

Der Kegelclub „Bowlfighter“ besteht aus 14 Mitgliedern und existiert seit dem Jahre 1989. Wie alle anderen Clubs litt auch dieser unter den einschränkenden Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Kegelabende konnten nicht mehr stattfinden. Da die Clubbeiträge weiter eingesammelt wurden und keine Ausgaben anfielen, sammelten sich in der Kegelkasse nicht unerhebliche Beträge an.

„Nicht zu ertragen sind die täglichen Schreckensmeldungen und die furchtbaren Bilder vom Ukraine-Krieg“, so die einhellige Meinung aller Kegelbrüder. „Wir möchten unsere Solidarität mit den Menschen ausdrücken, deren Leben bedroht und deren Existenz durch den Krieg zerstört ist“, waren sich alle Beteiligten einig. Sie wollten Teile des Kassenbestandes spenden.

Sie entschieden sich bewusst dazu, eine lokal-organisierte Hilfsorganisation zu auszuwählen mit einem persönlichen Ansprechpartner. So könne man davon ausgehen, dass das Geld auch direkt bei den hilfsbedürftigen Menschen ankomme. Die Kegelbrüder überreichten jetzt Prädikant Alexander Becker einen Betrag in Höhe von 1000 Euro. Er wird diesen Betrag im Rahmen der kirchlichen internationalen Hilfsorganisation von Samaritan‘s Purse, deren Mitarbeiter Alexander Becker ist, für hilfsbedürftige Ukrainer direkt vor Ort, auf den Fluchtwegen oder hier in der Region einsetzen. Der Kegelclub „Bowlfighter“ erhofft sich mit seiner Spende eine Initialzündung auch für andere Vereine und Verbände in Horstmar und Leer.