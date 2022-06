104 Jugendliche feiern ihren Abschluss

Für die Zehntklässler der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen ist jetzt die Zeit an der Schule an der Bergstraße zu Ende gegangen. Abschied nehmen hieß es für 104 Schüler der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen: Aus den Händen ihrer Klassenlehrer sowie des Schulleiters Hubertus Drude und der Abteilungsleiterin Sarah Elsbecker nahmen sie ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Bürgermeister

„Nie ohne mein Team(s)“, lautete das Motto des Abschlussjahrgangs 2022, der in seinen letzten Schuljahren mit der Corona-Pandemie noch eine ganz besondere Aufgabe meistern musste. Das gelang ihm letztlich vor allem durch den Zusammenhalt untereinander. „Unser Motto ‚Nie ohne mein Team(s)‘ soll genau das zum Ausdruck bringen. Wir sind mit Teams – angelehnt an die Chat-Software und den bekannten Songtitel – durch die Coronazeit gekommen und haben als Team die Schulzeit gemeistert“, erklärten die Schülersprecher Tea Bineri und Benedikt Ueding in ihrer Abschlussrede und sprachen dem in den Ruhestand gehenden Schulleiter Hubertus Drude damit aus der Seele. Drude betonte auch noch einmal, wie wichtig es generell für eine Schule sei, dass Schüler, Lehrer und auch Eltern eng zusammenarbeiten. Zunächst war der Tag mit einem ökumenischen Wortgottesdienst gestartet, den die Klasse 10a mit der Pastoralreferentin Stefanie Eißing und dem evangelischen Pfarrer Olaf Goos vorbereitet hatte, bevor die Schüler in den Mittelpunkt rückten und sich über eine gelöste Stimmung freuten. Die musikalischen Beiträge der Schulband sorgten für einen festlichen Rahmen und bei vielen Gästen für Gänsehaut. Auch Bürgermeister Franz-Josef Franzbach sprach den Jugendlichen seine Glückwünsche aus. Er betonte, dass ab jetzt neue Herausforderungen in einer schnelllebigen Welt auf die Absolventen zukommen. Als Elternvertreterin überbrachte Christiane Cor ihre Glückwünsche. Das Grundwerkzeug, um diese Herausforderungen zu meistern, haben sich die Schüler in den vergangenen Jahren aber selbst erarbeitet. So haben von 104 Entlassschülern 71 einen mittleren Schulabschluss erreicht, davon 43 mit Qualifikation, und 33 einen Hauptschulabschluss.