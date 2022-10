84-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Eine 84-jährige Frau aus Horstmar ist am Mittwoch (12. Oktober) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen: Die Frau befuhr gegen 8.40 Uhr mit ihrem Pedelec den Schutzstreifen der Koppelstraße in Richtung Zentrum. Hinter ihr fuhr eine 87-jährige Frau aus Horstmar mit ihrem Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug nach rechts auf den Schutzstreifen und stieß mit der Radfahrerin zusammen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die 84-jährige Pedelec-Fahrerin stürzte aufgrund des Aufpralls und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die 87-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Koppelstraße in dem Bereich für etwa drei Stunden gesperrt. An der Unfallaufnahme war auch ein spezielles Verkehrsunfallteam der Polizei beteiligt, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch