Angst vor Sprengung des Geldautomaten: Kreissparkasse schließt SB-Filiale

Im Horstmarer Ortsteil Leer wird am kommenden Mittwoch die Selbstbedienungs(SB)-Filiale der Kreissparkasse Steinfurt an der Dorfstraße geschlossen. Damit reagiert das Bankinstitut auf die vielen Sprengungen von Geldautomaten, wie zuletzt vor acht Monaten in Altenberge.

Die Selbstbedienungs-Filiale der Kreissparkasse Steinfurt an der Dorfstraße in Leer schließt am nächsten Mittwoch (12. Oktober).

Die Kreissparkasse Steinfurt schließt am kommenden Mittwoch (12. Oktober) ihre Selbstbedienungs(SB)-Filiale an der Dorfstraße in Leer. Damit reagiert das Kreditinstitut auf die zahlreichen Geldautomatensprengungen in der jüngsten Vergangenheit.

Keinerlei Rücksicht

„Wir haben uns aus Sicherheitsgründen zu diesem Schritt entschlossen“, wird Carl-Christian Kamp, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Steinfurt, in der Presseinformation des Bankinstitutes zitiert. „Die Sprengungen von Geldautomaten sowohl bei uns als auch bei anderen Kreditinstituten wurden dabei auf sehr brachiale Art und Weise vorgenommen. Auf angrenzende Wohnräume und sich darin aufhaltende Personen nahmen die Täter dabei keinerlei Rücksicht. Bisher ist zum Glück niemand verletzt worden. Aber soweit wollen wir es natürlich gar nicht erst kommen lassen“, sagt Kamp.

Rückgang

Ein weiterer Grund für die Schließung sei der deutliche Nutzerrückgang der SB-Filiale in Leer. „Immer mehr Menschen bevorzugen das bargeldlose Bezahlen per Karte, Smartphone oder Smartwatch. In der Folge wird auch weniger Bargeld abgeholt und benötigt, so dass die Automaten immer seltener genutzt werden“, sagt Kamp. Eine Standortanalyse habe nun ergeben, dass die SB-Filiale in Leer mit Blick auf den Rückgang aber besonders auch zum Schutz der Menschen in unmittelbar angrenzenden Wohnungen kurzfristig geschlossen werden soll.

Andere Standorte nutzen

„Auch, weil wir mit unseren Standorten an der Leerer Straße in Burgsteinfurt und am Bischofsweg in Horstmar die Bargeldversorgung nur einige Kilometer entfernt gewährleisten können“, sagt Kamp. Die Kreissparkasse bittet daher alle Kundinnen und Kunden aus Leer, künftig die nahe gelegenen Geldautomaten und SB-Terminals in Burgsteinfurt oder Horstmar oder an den anderen Standorten zu nutzen.