Baulücke wird geschlossen

Ein Jahr ist vergangen, seitdem die Traditionsgaststätte „Tante Toni“ im Ortsteil Leer abgerissen wurde. In Kürze wird an gleicher Stelle mit der Errichtung von Wohnhäusern durch die Eheleute Inge und Ralf Arning begonnen.

Vorgesehen sind in dem Bereich zwei Baukörper. Der erste wird direkt an das bestehende Gebäude Alois Möllerfelds angebaut. Dann wird auch das Sandsteinmauerwerk am Hause Möllerfeld nicht mehr sichtbar sein. An dieser Stelle besteht noch eine Bauverpflichtung gegenüber der Stadt Horstmar.

Bernhard Sickert-Horstmann und die Geschwister Alois und Agnes Möllerfeld hatten seinerzeit das Grundstück von der Stadt Horstmar erworben. Dort hat zur damaligen Zeit das alte Gemeindehaus von Leer gestanden.

Arztpraxis soll entstehen

Im ersten Gebäude sollen eine Arztpraxis, eine Beratungsstelle sowie Wohnungen in den Größen von 60 bis 85 Quadratmetern entstehen. Die heimische Ärztin Sabine Heidler, die im Bieving eine Praxis unterhält und bald im Rentenalter ist, ist zuversichtlich, einen Nachfolger zu finden. Die neue Praxis ist 175 Quadratmeter groß.

„Die Aufrechterhaltung der hausärztlichen Versorgung in Leer ist bei der ständig zunehmenden Einwohnerzahl immens wichtig“, betont Bürgermeister Robert Wenking, der die Schaffung von Räumen für eine Arztpraxis befürwortet und deshalb unterstützt.

Das zweite Gebäude wird nach Fertigstellung der Rohbaumaßnahme nach hinten versetzt mit zehn Wohnungen in den Größen zwischen 60 bis 95 Quadratmetern errichtet.