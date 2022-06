Beständigkeit und Wandel

71 Jahre steht die kleine, feine, weiße Erlöserkirche der Evangelischen Gemeinde an der Hagenstiege in der Burgmannstadt. Coronabedingt erst am Sonntag wurde die Feier des 70. Geburtstags nachgeholt. Mit einem Outdoor-Zentralgottesdienst direkt neben dem Gotteshaus mit Pfarrerin Inga Schönfeld, Praktikant Alexander Becker und Pfarrdechant Johannes Büll von der katholischen Gemeinde begann der Tag. Lilia Fribus begleitete den Gottesdienst musikalisch auf dem Clavinova.

Fundament

Professor Dr. Anton Janßen, der die geschichtlichen Fakten zusammengetragen hatte, Bürgermeister Robert Wenking und weitere Redner würdigten den Anlass. Unter den Gästen auch Pfarrer Johannes Flick mit seiner Ehefrau. Er war von 1974 bis 1999 Pfarrer in Horstmar und wohnte einst im 1987 gebauten Pfarrhaus.

„Das Fundament, auf dem die Erlöserkirche steht, ist Jesus Christus“, so Prädikant Becker. „Gott ist der Grund und das Ziel unseres Lebens, weshalb wir heute hier zusammen sind.“ Die Erlöserkirche gehört seit sieben Jahrzehnten zum Stadtbild.

„Dass sie hier fester Bestandteil des Lebens der evangelischen Christen ist, war vor 70 Jahren noch nicht selbstverständlich“, sagte Pfarrerin Schönfeld. Die Männer und Frauen, die das Gotteshaus erbauten, waren vornehmlich Geflohene aus den ehemaligen Ostgebieten, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Horstmar ein neues Leben aufbauten.

Gottvertrauen

„Sie brauchten nicht nur Häuser zum Wohnen, sondern auch eine geistliche Heimat“, formulierte Dechant Büll. Sie begannen mit dem Bau in festem Gottvertrauen und darin, dass Frieden war und bleiben würde. Noch im vergangenen Jahr zeigte sich, dass dieser Wunsch voll und ganz in Erfüllung gegangen war. Doch jetzt wütet in Europa wieder ein Krieg. „Das Engagement der Kirchenerbauer vor 71 Jahren soll uns ein Mahnmal sein, uns für den Frieden einzusetzen und fest darum zu beten“, so Büll.

„Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges gab es in Horstmar nur wenige evangelische Christen“, blickte Professor Janßen zurück. Als im Jahr 1946 Millionen Menschen aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie im Zuge der „Operation Swallow“ in den Westen Deutschlands zwangsumgesiedelt wurden, kamen in diesem Jahr insgesamt 1365 Personen ins „Amt Horstmar“. Ein großer Teil war evangelischer Konfession. 1951 wurde der Neubau einer Kirche aus Stein genehmigt. Bis dahin errichtete man nur sogenannte Notkirchen aus vorgefertigten Holzteilen. Somit wurde die „Erlöserkirche“ in Horstmar, wie sie seit 1957 heißt, eine der ersten von Heimatvertriebenen im Münsterland ganz aus Stein gebauten Kirchen. Die in Gescher gegossene Glocke war ein Geschenk der Stadt, Altar und Kanzel stammten von der Johannes-Kirchengemeinde Hagen. 1963 gab´s eine Orgel und das Harmonium hatte ausgedient. Wohnungen wurden mit Hilfe der Kreissiedlungsgesellschaft erstellt, 1952 zog Pfarrer Christfried Mattke, von 1949 bis 1959 Pfarrer in Horstmar, ein. „Jeder Pfarrstellen-Wechsel brachte für die Pfarrwohnung Verbesserungen und Erweiterungen“, so Janßen. In das Jahr 1987 fällt der Bau eines neuen Pfarrhauses mit Amtszimmer im nördlichen Bereich einer Obstwiese, die 1971 hinzugekauft worden war.

Steuermittel

Nachdem die Kirchensteuermittel deutlich gesunken waren, wurde 2010 das neue Pfarrhaus verkauft und das Gemeindezentrum deutlich verkleinert. Bürgermeister Robert Wenking hob während der Feierstunde hervor, dass die Erlöserkirche deutlich sowohl Beständigkeit als auch Wandel verkörpere. Doch die einstige Beschreibung aus dem Munde von Pfarrer Flick, das Gotteshaus stehe Mitten in der Natur, umgeben vom Garten mit seinen Büschen und Bäumen, durchzogen von einer meist leichten Brise vom Schöppinger Berg her gilt noch immer.