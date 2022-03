Christian Löbbering bleibt Chef

Christian Löbbering bleibt weiterhin Vorsitzender des Schützenvereins Leer-Ostendorf. So bestätigten ihn die Mitglieder während der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Gasthof Vissing/Wegmann einstimmig in seinem Amt. Die Wahlen, bei der die Schützen auf Kontinuität setzten, und die Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit gehörten zu den Höhepunkten des Abends.

Besonders freute sich die Runde über den Zugang von zwölf Neulingen. So verstärken Stefan Bolmer, Antonius Beckmann, Michel Effenberger, Jürgen Dunkel, Lothar Meyer, Linus Floer, Simon Hinkers, Ralf Gövert, Patrick Schlütermann, Nico Thoma, Julian Krawczyk und Nils Löbbering die Reihen. Damit zählt der Verein nun 313 Mitglieder.

In den Vorstand wiedergewählt wurden Beisitzer Marcel Laumann, Fahnenoffizier der Junggesellen Alexander Tenkmann und Fähnrich Marvin Arning. Vom Meldereiter zum Oberst wurde Sven Kirst befördert, der in diesem Amt Jens Telgmann ablöste. Als Meldereiter agiert zukünftig Lennard Raus. Benedikt Rottmann ist als Nachfolger von Siegfried Hatwig Fahnenoffizier der Verheirateten.

Robin Stehr löste Markus Kreimer als Rechenmeister ab. Zu den Beitragskassierern gehören künftig Leo Rottmann und Klaus Wilper. Kassenprüfer sind Michael Raue und Reinhard Kreimer.

Für ihre 25-jährige Treue zum Verein wurden Helmut Greive, Herbert Strünker, Dieter Bronhold, Christian Ksoll, Guido Müller, Ludwig Wewers, Bernhard Gerdes, Mario Wesendrup, Heinrich Kockmann, Reiner Hassmann, Andreas Laumann, Klaus Geisler, Bernd Ewering, Norbert Lueg und Andreas Peter geehrt. Auf ein Ein halbes Jahrhundert bringen es Josef Deitermann, Bernhard Ewering und Heinrich Wenning.

Geehrt wurden auch Walter Höing (61 Jahre Vereinszugehörigkeit), Alfred Denkler (62 Jahre), Paul König (62 Jahre), Werner Feige (64 Jahre), Heinrich Horstmann (64 Jahre), Alfons Raus (66 Jahre), Bernhard Horstmann (76 Jahre) und Franz Horstmann (68 Jahre). Seit sage und schreibe 71 Jahren gehört Bernhard Denkler dem Schützenverein an. Coronabedingt konnten nicht alle Jubilare an der Versammlung teilnehmen.

Zu den wichtigsten Terminen in 2022 gehören das Osterfeuer am Ostersonntag (17. April), das Mofarennen am 1. Mai (Sonntag) an Jannings Quelle, der Pfingstgang am 5. Juni und das Schützenfest vom 16. bis 19. Juli. Das Kinderschützenfest ist für den 6. und 7. August geplant. Neu im Programm ist eine Radtour am 28. Mai, die Ludwig Wewers und Klaus Toepper vorbereiten.