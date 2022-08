Das „Herz von Leer“ gerockt

Horstmar-Leer

Als „Herz von Leer“ wurde die frisch sanierte und wieder eröffnete Dorfstraße im kleineren Ortsteil von Horstmar am Wochenende gebührend gefeiert. Ein gelungenes Konzert am Samstagabend, dem eine lange Nacht folgte, bildete den Auftakt für die Festivitäten am Sonntag, die mit einer großen Frühstücktafel mit mehr als 350 Gästen begannen. Für deren Bewirtung sorgte das Personal des Dorfladens.

Von Franz Neugebauerund