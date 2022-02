Die „Durchforstung“ an der Koppelstraße (L 580), die mit viel öffentlicher Kritik und Unverständnis kommentiert worden ist, hat Bürgermeister Robert Wenking veranlasst, sich zu Wort zu melden. Wie er in einem Gespräch mit dieser Zeitung betont, handelt es sich dabei nicht um einen „Kahlschlag“. Viele der Bäume seien lediglich auf den Stock gesetzt worden und kämen wieder. Außerdem gäbe es vor Ort eine Aufforstung.

Weil die „Waldumwandlung“ an der Koppelstraße (L 580) weiterhin die Gemüter erhitzt und es immer noch heftige Kritik an den vor Ort durchgeführten Arbeiten gibt, die viele der Anlieger als „Kahlschlag“ bezeichnen (wir berichteten), meldet sich jetzt Bürgermeister Robert Wenking zu Wort. „Es sieht vielleicht so aus, aber das ist kein Kahlschlag“, erklärt der Verwaltungschef, dass die meisten der Bäume nur „auf den Stock gesetzt“ worden seien und wiederkommen.

In zwei Jahren sei alles wieder dicht, verspricht der Bürgermeister und betont im Gespräch mit dieser Zeitung, dass die Maßnahmen „absolut nachhaltig“ und „sinnvoll für den Klimaschutz“ seien. Dabei beruft sich der Bürgermeister auch auf die Aussagen des Landesbetrieb Wald und Holz. Dabei handele es sich um ausgewiesene Experten, die seiner Meinung nach ernst genommen werden sollten.

Die zuständige Fachbehörde habe bereits 2018 festgestellt, dass die „Durchforstung“ dieses Waldes „aus Verkehrssicherheitsgründen dringend geboten und aus ökologischen Gründen sinnvoll“ sei, begründet der Bürgermeister die durchgeführte Maßnahme. Dabei habe die beauftragte Firma faktisch das Totholz, das eine Gefährdung dargestellt hätte, beseitigt, während alle anderen Gehölze „auf den Stock gesetzt“ worden seien. Der jetzige Zustand markiere dieses Stadium.

„Die Maßnahme ist erst mit der Ergänzungsbepflanzung als Aufforstungsmaßnahme abgeschlossen“, gibt Wenking zu bedenken. Als erfolgreiches Beispiel für eine solche Bepflanzung nennt er die Ausgleichsfläche auf dem Wirtschaftsweg, der von der Eggeroder Straße abzweigt und zum Hundeplatz führt. Dort sei eine städtische Ausgleichsmaßnahme unter Beteiligung der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt realisiert worden.

Am Stadtwall entlang der Landesstraße 580 solle nun eine zweireihige Ergänzungspflanzung mit zirka 240 heimischen Pflanzen am Waldrand, wie beispielsweise Roter Hartriegel, Pfaffenhütchen, Schwarzer Holunder, Haselnuss, Weißdorn, Eberesche, Wildbirne, Wildapfel, Traubenkirsche, Elsbeere, Speierling und Gewöhnlicher Schneeball vorgenommen werden.

Zudem wolle die Stadt in etwa vier Metern Abstand zu den Grund­stücksnachbarn die geplante Aufforstungsmaßnahme um eine zusätzliche waldverträgliche Schutzbepflanzung ergänzen. Diese Fläche sei an anderer Stelle im Verhältnis 1:1 auszugleichen und müsse bei der zuständigen Behörde Wald und Holz NRW offizielle beantragt werden.

Das alles sei auf ausdrücklichen Wunsch der direkten Anwohner im Rahmen eines kurzfristigen Ortstermins mit der Unteren Naturschutzbehörde und des Landesbetriebs Wald und Holz erörtert worden, so Bürgermeister Wenking. Zudem hätte man dabei über die Möglichkeiten zum Anlegen eines Lärmschutzwalles gesprochen. Einen solchen hat Norbert Gesing vom Schwalbenweg gefordert und einen entsprechenden Antrag bei der Stadt eingereicht (wir berichteten).

„Das ist nicht sinnvoll, denn dann ist es kein Wald mehr“, erklärt der Bürgermeister. Zudem hätten weder Stadtrat noch er darüber zu befinden. Vielmehr sei das eine Angelegenheit der zuständigen Fachbehörden. Diese hätten darauf hingewiesen, dass eine Aufschüttung der Eigenschaft als Wald entgegenstehe. Eine solche sei nicht im Sinne der geplanten Aufforstung und eine Genehmigung ohne Entlassung aus der Waldeigenschaft mit kostenträchtigen Ausgleichsmaßnahme nicht zu erzielen.

Als Eigentümerin der Fläche hat die Stadt Horstmar die Maßnahmen veranlasst und auch zu verantworten. Wie der Bürgermeister jedoch erklärt, lag dem eine Aufforderung der Forstbehörde zugrunde, an Ort und Stelle tätig zu werden. So gehören der Stadt die zwei Grundstücke, die ursprünglich als Grünflächen im Bebauungsplan „Koppelfeld“ festgesetzt worden sind.

„Diese Bereiche wurden von den direkten Anwohnern ‚genutzt‘“, schildert der Bürgermeister. Einige von ihnen hätten dort Gartenhäuser, Tiergehege oder Gewächshäuser errichtet und Grünabfälle, defekte Zaunelemente sowie Steine und ähnliches gelagert. Alles Dinge, die dort nicht hingehörten, was die übergeordnete Fachbehörde dann auch beanstandet habe.

Darüber hinaus hätten sich dort Trampelpfade entwickelt. Gleichzeitig sei auf diesen Grünflächen über Jahrzehnte ein Baum- und Strauchbestand entstanden. Das habe dazu geführt, dass im Rahmen einer vom Landesbetrieb Wald und Holz beauftragten Kartierung feststellt wurde, dass mittlerweile die Voraussetzungen für die Festsetzung als „Wald“ im Sinne des Bundeswaldgesetzes in Verbindung mit dem Landesforstgesetz vorliegen. Das wiederum hatte zur Folge, dass der Bürgermeister im Jahr 2019 schriftlich vom Landesbetrieb Wald und Holz aufgefordert worden ist, diesen Zustand, also die Zweckentfremdung des Waldes durch die Anlieger – dabei handelte es sich um eine Ordnungswidrigkeit –, zu beenden. Die Betroffenen sollten verpflichtet werden, aufzuräumen und alles zu beseitigen, was in einem Wald nichts zu suchen hat. So hatten einige von ihnen Gartenhütten aufgebaut, Holzlager errichtet und Flächen eingezäunt, unter anderem zur Haltung von Hühnern.

„Dieser Aufforderung bin ich zunächst durch Ansprache und später schriftlicher Forderung gegenüber den Anliegern nachgekommen“, erklärt der Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung. Die zuständige Fachbehörde habe in diesem Zusammenhang dann festgestellt, dass die Durchforstung dieses Waldes aus Verkehrssicherungsgründen dringend geboten und aus ökologischen Gründen sinnvoll ist. Deswegen habe die Stadt Horstmar handeln müssen und es auch getan.