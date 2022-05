Die Party rockt! Das war am Samstag in der Burgmannstadt wörtlich gemeint. Der Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ feierte seinen 10. Geburtstag mit einem großen Open-Air-Konzert. Es war der gelungene Auftakt zum zweitägigen Stadtfest. Vier Bands sorgten in der Altstadt für Festival-Stimmung

Die Party rockt! Das war am Samstag in der Burgmannstadt wörtlich gemeint. Der Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ feierte seinen 10. Geburtstag mit einem großen Open-Air-Konzert. Es war der gelungene Auftakt zum zweitägigen Stadtfest. Vier Bands sorgten in der Altstadt für Festival-Stimmung. „Endlich wieder ein Präsenzformat, endlich können wir wieder gemeinsam feiern“, brachte Bürgermeister Robert Wenking zur Eröffnung am Nachmittag die Stimmung der Gäste auf den Punkt.

In seiner Begrüßungsrede erinnerte er kurz an die Anfänge das Stadtmarketingvereins: „Es ging um eine Neuausrichtung und Verbesserung der Förderung von Kultur, Tourismus und Gewerbe. Mit der Vereinsgründung wurden die Bereiche Kultur und Tourismus in die Hände engagierter Bürger gelegt.“ Wenking würdigte die Pionierarbeit der Gründungsmitglieder und des Vorstandes unter Leitung des 1. Vorsitzenden Dirk Preckel und des 2. Vorsitzenden Ralf Arning. Sein Dank galt auch dem ersten Geschäftsführer, Bernd Laukötter. Herzliche Worte fand der Bürgermeister für Hubertus Brunstering, der die Geschäfte des Vereins von 2015 bis 2021 führte. Um die Zukunft des Vereins sei ihm nicht bange, denn mit der aktuellen Geschäftsführerin, Yvonne Reher, habe man eine engagierte Nachfolgerin gefunden.

Vorsitzender Dieter Reers fasste sich rückblickend kurz: „Wir haben in zehn Jahren viel auf die Beine gestellt.“ Er dankte dem gesamten Vorstandsteam und der Geschäftsstelle für ihren Einsatz.

Mit „Work in Progress“ betraten am späten Nachmittag die ersten „Lokalmatadore“ die große Bühne an der Schöppinger Straße. Die Horstmarer Band begeisterte das Publikum sofort mit Hits zum Mitsingen, von Beatles bis ABBA. Die junge Sängerin Lavinia Becks gab den Cover-Versionen bekannter Pop-Songs mit ihrer wunderbaren Stimme einen eigenen Charakter. Ohne Zugabe kam die Nachwuchsband nicht von der Bühne.

Während sich die Altstadt immer mehr füllte, wurde es auf der Bühne „härter“. Die Münsteraner Band „Red Ivy“ präsentierte eine fulminante Mischung aus Alternative Rock und Synth-Pop. Das überregional bekannte Quintett überraschte mit ausgefeilten Eigenkompositionen. Sängerin Hannah Wetter beeindruckte mit kraftvoller Stimme und charismatischer Bühnenpräsenz.

Eine große örtliche „Fangemeinde“ brachte das Horstmarer Duo „mintproject“ mit. Aaron Roters und Klaudius Laurenz spielten Stücke asu ihrem kürzlich erschienenen, ersten gemeinsamen Album „Flowers“. Angesiedelt zwischen Hip-Hop und Alternative, schreiben die jungen Kreativen Musik und Texte selber.

Schlussact und Höhepunkt der Geburtstagsparty im Herzen der rappelvollen Altstadt war „Glam Jam“. Das Quartett riss das Publikum mit seiner einzigartigen 70er Jahre Rock-Show von den Stühlen . Alt und Jung tanzten drei Stunden gemeinsam zu legendären Hits der großen Rock-Ära. Dank ihrer mehr als 30 Jahre währenden gemeinsamen Bühnenerfahrung boten die vier Vollblutmusiker Niels Wedemeyer, Wollo Seidel, Toni Beckmann und Michael Rietmann perfekte Coverversionen.