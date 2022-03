Donnernder Schlussapplaus

Mit einem donnernden Applaus belohnte das Publikum die Premiere von „Es kümmt as dat kümmt“ der Laienspielschar des Schützenvereins Leer-Dorf im Gasthof Vissing/Wegmann. Dort folgen am kommenden Wochenende noch zwei Aufführungen unter Leitung von Petra Wegmann.

Die Freunde der plattdeutschen Sprache kamen voll auf ihre Kosten beim Theaterspiel der Laienspielschar des Schützenvereines Leer-Dorf. Sie belohnten die Aufführung im rappelvollen Saal des Gasthofes Vissing/Wegmann mit einem donnernden Schlussapplaus. Immer wieder gab es Szenenbeifall, der die Laienspieler zu neuen Höchstleistungen animierte.

Zwei Ehepaare aus Borghorst, die sich in der Pandemie etwas gönnen wollten, urteilten: „Es war lustig und total unterhaltsam, unsere Erwartungen wurden voll erfüllt.“ Die Anreise von Borghorst habe sich gelohnt. Sie lobten auch das tolle Publikum.

Was erlebten die Zuschauer während der zwei unterhaltsamen Stunden? Hugo Mayer, seit drei Jahren arbeitslos, wohnt noch bei seiner Mutter Elvira in einem fünfstöckigen Haus. Sein Freund Helmut, zur Zeit auch ohne Job, lebt im selben Gebäude. Als Hugos Mutter darauf drängt, dass sich Hugo endlich einen Job suchen soll, entdeckt dieser in der Zeitung eine Anzeige „Theaterwettbewerb in Hamburg“, bei dem es für den ersten Platz die stolze Summe von 200 000 Euro gibt. Er animiert seinen Freund Helmut, seine Nachbarin Simone aus dem fünften Stock und die Nachbarin Swantje aus dem dritten Stock und deren Freund mitzuspielen. Auch Hugos Mutter konnte für das Theaterstück gewonnen werden. Nun begannen hektische Proben, denn schließlich sollte der Wettbewerb bereits in der nächsten Woche stattfinden.

Warum das Theaterstück den Titel „Dat kümmt as dat kümmt“ trägt, soll an dieser Stelle nicht verraten werden, um die Spannung für die nächsten zwei Aufführungen am kommenden Wochenende (1. und 2. April) zu erhalten.