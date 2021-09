Effektiv und wirtschaftlich

Drei Förderbescheide des Bundes hat die Stadt Horstmar für die Planung, die Lieferung sowie den Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen (RTA) erhalten. Die insgesamt fast eine Million Euro sollen in den Lehr- und Unterrichtsräumen der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Standorten sowie für die Lehr- und Unterrichtsräume des Arnoldinums, Lernzentrums Horstmar investiert werden.

Die Corona-Pandemie wirkt sich insbesondere auf Kindergarten- und Schulbetrieb aus. Eine ständige, ausreichende Belüftung verringert die Viruslast und damit das Infektionsrisiko in den Klassenräumen.

Förderbescheide

Die Stadt Horstmar hat nunmehr drei Förderbescheide des Bundes für die Planung, die Lieferung sowie den Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen (RTA) in den Lehr- und Unterrichtsräumen der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Standorten sowie für die Lehr- und Unterrichtsräume des Arnoldinums, Lernzentrums Horstmar in Höhe von insgesamt 986 272 Euro erhalten.

„Der Rat der Stadt Horstmar hatte auf Empfehlung der Verwaltung während einer eigens für diesen Förderantrag einberufenen Sondersitzung noch während der Sommerferien einen entsprechenden Förderantrag an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beschlossen. „Das Gesamtausgabevolumen dieses Antrages beläuft sich auf rund 1,233 Millionen Euro,“ informiert Bürgermeister Wenking in einer Presseveröffentlichung der Stadt Horstmar.

Abwägung

Nachdem dieses Fö

rderprogramm erst Anfang Juni veröffentlicht wurde, sei abgewogen worden, welche raumlufttechnischen Maßnahmen ergriffen werden sollten. Die nichtstationären, mobilen Raumluftfilter werden nur in Räumen der Kategorie II, also in schlecht belüftbaren Räumen, gefördert. Außerdem sind die mobilen Raumluftfilter teilweise umstritten hinsichtlich der tatsächlichen Leistungsfähigkeit einschließlich Folgekosten für den kostenintensiven, regelmäßigen Filterwechsel der Geräte.

Wärmerückgewinnung

„Daher haben wir uns für dezentrale stationäre Raumluftfilteranlagen (RTA) entschieden, die festeingebaut einen Luftaustausch einschließlich Wärmerückgewinnung gewährleisten. Diese Anlagen sind zwar deutlich teurer, erscheinen aber langfristig als effektive und wirtschaftliche Maßnahme und werden mit 80 Prozent der Gesamtausgaben gefördert.“

Die CO 2 -Konzentration in der

Raumluft

bleibe konstant niedrig und die Virenlast werde wirksam verringert. „Wir werden möglichst zeitnah den Planungsauftrag vergeben und die Leistungen ausschreiben, in der Hoffnung, die Maßnahme noch vor den Wintermonaten realisieren zu können,“ erläutert Wenking die weitere Vorgehensweise, heißt es abschließend in der Presseinformation.