Ein Ort der Begegnung für alle

Würdevoll und festlich gestaltete sich der ökumenische Gottesdienst mit der anschließenden Einsegnung und Übergabe des neu gestalteten Kirchplatzes von St. Gertrudis am Sonntagvormittag. Dafür sorgten nicht nur Pfarrdechant Johannes Büll und Prädikant Alexander Becker, sondern auch die beiden Kirchenchöre und zahlreiche andere Akteure. Am Nachmittag folgte noch ein buntes musikalisches Bühnenprogramm mit heimischen Gruppierungen.

Unter sehr guter Beteiligung der Bevölkerung erfolgte am Sonntagvormittag die Segnung des neu gestalteten Kirchplatzes vor der Pfarrkirche St. Gertrudis. Mehr als 200 Besucherinnen und Besucher erlebten einen Tag mit ganz verschiedenen Facetten. Das war einmal der ökumenische Gottesdienst mit Pfarrdechant Johannes Büll und Prädikant Alexander Becker, zu dem die Fahnenabordnungen aller örtlichen Vereine um den Altar Aufstellung genommen hatten. Für die musikalische Mitgestaltung sorgten die Kirchenchöre St. Gertrudis und Ss. Cosmas und Damian unter dem Dirigat von Rafael D. Marihart.

Es war aber auch ein Tag der Begegnung. Bei gekühlten Getränken und einem Imbiss aus dem heimischen Restaurant „Da Amici“ fühlten sich die Gäste wohl. Die Burgmannstädter Pipes & Drums sorgten mit ihren Dudelsäcken für schottische Klänge auf dem Kirchplatz. Die Musikschule Steinfurt war mit einem Bläserquartett vertreten.

Als Erinnerung an den Tag erhielt jeder einen kleinen Schlüsselanhänger in Form eines Fisches mit auf den Weg. Der Fisch sei seit den Zeiten der ersten Christen das Erkennungszeichen der Weltreligion, hieß es zu dieser Idee.

Vor der großen Bühne am Geschäftslokal von „HorstmarErleben“ machten es sich die Besucher am Nachmittag bequem und folgten den Darbietungen des MGV Liederkranz, des Spielmannszuges Horstmar, des Chores „S(w)inging Connection“ sowie der Stadtkapelle Horstmar.

„Dieser Kirchplatz soll in Zukunft ein Ort der Begegnung sein und bleiben, ein Ort für öffentliche Veranstaltungen, für Begegnungen von Mensch zu Mensch sein. Er soll ein Ort sein, an dem Menschen zusammen lachen, Ideen austauschen und so vieles voranbringen, was der Gemeinschaft dient“, betonte Pfarrdechant Büll. Er bedankte sich bei allen, die zum Gelingen der Renovierungsarbeiten beigetragen haben.

Jeder und jede sei wichtig, die Vereine, Gruppen und Verbände, die mit ihren Bannerabordnungen ein buntes Bild von der Vielfältigkeit des gesellschaftlichen Lebens in Horstmar und Leer gezeigt hätten. Zusammen bilde man eine gute Gemeinschaft, in der sich Menschen gegenseitig trügen, aber vor allem auch für Menschen, die als Besucher und Bewohner kämen. „Unser Kirchplatz ist kein abgeschlossener und eingezäunter Bereich, sondern von allen Seiten öffentlich zugänglich und einladend,“ fügte Prädikant Becker hinzu.

Pfarrdechant Büll segnete nicht nur den Kirchplatz, sondern auch die beiden Bodenreliefs. Das eine zeigt das Wappen der Stadt Horstmar mit relevanten Daten der Stadtgeschichte, das andere den Äbtissinnenstab der Heiligen Gertrudis.

„Wir wollten mit der Renovierung des Kirchplatzes eine analoge Kommunionsplattform mit Aufenthaltsqualität schaffen“, begründete Bürgermeister Robert Wenking auch das Engagement der politischen Gemeinde. Der Platz, eingerahmt von Anziehungspunkten wie Kirche, Stadtverwaltung, Rathaus, Jugendtreff, Bäckerei und Modehaus, bilde die öffentliche Mitte.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut Wenking auf 652 000 Euro. Aus dem Bundesprogramm „Soziale Entwicklung im Quartier“ wurden 540 000 Euro bereitgestellt. Die Kirchengemeinde beteiligte sich mit 51 000 Euro. Für die Stadt bleibt ein Eigenanteil von 61 000 Euro. Passend zur Übergabe bot der Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ eine öffentliche Führung durch die Gertrudiskirche an.