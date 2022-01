Die Fleischerei Ringkamp, eröffnet 1949, ist bald Geschichte. Das Gebäude wird in Kürze abgerissen.

Das endgültige Aus der Fleischerei Ringkamp an der Königstraße gegenüber dem Horstmarer Rathaus ist gekommen. Das Gebäude wird in Kürze abgerissen und einem Wohn- und Geschäftshaus weichen. Da lohnt sich ein Blick in die langjährige Geschichte der Fleischerei Ringkamp.