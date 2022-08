Dekan Professor Dr. Eckhard Finke (l.) empfing die Besuchergruppe aus Leer in einem der Hörsäle der Fachhochschule in Burgsteinfurt.

Ziel der traditionellen Sommerradtour der CDU Leer war die Fachhochschule an der Stegerwaldstraße in Steinfurt. Über Wirtschaftswege wurde unter Führung von Christopher Kerkau das Ziel erreicht. Dort erwartete Professor Dr. Eckhard Finke, der Dekan des Fachbereiches Maschinenbau, die Besuchergruppe. Die Verbindung zu ihm hatte Andreas Schulte hergestellt. Beide Männer sind als CDU-Mitglieder im Steinfurter Kreistag aktiv.

Finke machte deutlich, dass am Standort Steinfurt der FH Münster rund 5000 Studierende immatrikuliert sind, von denen zirka 1000 Maschinenbau studieren. Sie werden in den Fachbereichen Chemieingenieurwesen, Elektrotechnik und Informatik, Energie, Gebäude, Umwelt sowie Maschinenbau unterrichtet. Dabei bestehe für die Studierenden die Möglichkeit, in einer Kreativ- und Prototypenwerkstatt eigene Ideen und Projekte in die Tat umzusetzen.

Die FH Münster bietet in Steinfurt 55 Studiengänge an, darunter 33 Bachelor und 22 Master. Möglich ist auch ein Lehramtsstudium. Unterrichtet werden die Studierenden von 100 Professoren, hinzu kommen mehr als 150 Mitarbeiter. Die Ausstattung der Labore auf dem neusten Stand der Entwicklung ermöglicht ein Studium, das optimal auf den Berufseinstieg vorbereitet.

Nicht nur für Landwirt Theo Kajüter war der Blick in den Bereich Agrartechnik von Interesse. An einem großen Trecker wurden Forschungen an der technischen Ausstattung vorgenommen. Die Teilnehmenden lernten eine Maschine für die 3D-Lasertechnik für Metall kennen. „Eine sündhaft teure Anschaffung“, so Finke. So spiele die Finanzierung der Forschung eine nicht unwesentliche Rolle. Es müssen Drittmittel akquiriertet werden, sogar aus Töpfen der EU. Bei aller Euphorie ließ Dekan Finke aber immer wieder erkennen, dass man räumlich aus allen Nähten platze und dringend auf eine Erweiterung der Forschungsräume warte. Dazu zähle auch die geplante neue Anbindung der Fachhochschule an das öffentliche Straßennetz.

Harmonischer Abschluss

Natürlich durfte beim Rundgang über den Campus ein Blick in die Hörsäle nicht fehlen. Sie sind mit neuester Technik ausgestattet und mit Aufnahmekameras versehen. Das sei insbesondere während der Ausgangsbeschränkungen wegen Corona von Vorteil gewesen. „Dennoch war es bei den Online-Vorlesungen nicht einfach, alle bei der Stange zu halten“, blickte Finke zurück.

Der Nachmittag fand einen harmonischen Abschluss bei Gegrilltem und kühlen Getränken vor dem Pfarrheim. Vorsitzender Ludger Hummert bedankte sich beim Gastgeber für die informative Führung und überreichte einen Verzehrgutschein für das Horstmarer Bahnhofscafé.