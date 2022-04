Windpark am Schöppinger Berg und dortige Kapelle haben eine lange Geschichte

Horstmar

Schon seit 2000 drehen sich zahlreiche Windkrafträder am Schöppinger Berg. Dort wurde vor 22 Jahren der Bürgerenergiepark errichtet. Die Wertschöpfung bleibt in der Region, was die Akzeptanz fördert. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs bezeichnete Geschäftsführer Heiner Konzert den dort erzeugten Strom während eines Ortstermins als wichtige „Freiheits und Friedensenergie“.