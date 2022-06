Fröhliche Geburtstagsfeier geplant

Am 18. November 1951 ist die Erlöserkirche an der Hagenstiege in Horstmar eingeweiht worden. Dieses Jubiläum sollte ursprünglich im November 2021 gewürdigt werden. Weil das coronabedingt nicht möglich war, laden Pfarrerin Inga Schönfeld und Prädikant Alexander Becker von der Evangelischen Kirchengemeinde Borghorst-Horstmar am kommenden Wochenende zum Feiern ein.

Bereits am Freitag (24. Juni) steht ein Feierabend am Lagerfeuer mit Livemusik von den „Wisecracks“ auf dem Programm. Dieser soll gegen 18 Uhr im idyllischen Garten der Erlöserkirche beginnen. Neben Stockbrot wird es auch andere Brotspezialitäten geben. Der Nachwuchs soll sich bei Kinderspielen vergnügen können.

Am Sonntag (26. Juni) folgt dann ein Festgottesdienst, der im Schatten der Blutbuche gefeiert werden soll, wenn das Wetter es erlaubt. Von dort haben die Teilnehmenden einen guten Blick auf die Jubilarin, ohne dass ihr begrenzter Innenraum zahlenmäßig beschränkt.

Livemusik

Anschließend wird Professor Dr. Anton Janßen einen Rückblick auf die Erlöserkirche werfen und einige Erinnerungen teilen. Bei heißen Würstchen und mit kalten Getränke soll schließlich auf die „alte Dame“ angestoßen werden. „Wir freuen uns auf eine fröhliche Geburtstagsfeier und viele Gäste“, heißt es im Einladungsschreiben der Gastgeber.