Fulminant und facettenreich war das Konzert, das das Luftwaffenmusikkorps Münster unter der neuen Dirigentschaft von Major Alexander Kalweit in der Pfarrkirche St. Gertrudis gab. Dazu hatte der Förderkreis eingeladen, der sich über ein volles Gotteshaus freuen konnte.

In bester Form präsentierte das große sinfonische Blasorchester des Luftwaffenmusikkorps Münster unter der Dirigentschaft von

Mit seinem seit Februar neuen Dirigenten Major Alexander Kalweit an der Spitze präsentierte das Luftwaffenmusikkorps Münster am Dienstagabend in St. Gertrudis ein fulminantes Adventskonzert. Die rund 50 Musikerinnen und Musiker spielten aus ihrem facettenreichen Repertoire einen Mix traditioneller Lieder, moderner Klassiker und auch weniger bekannter Stücke. Major Kalweit führte sachkundig durch das Programm und brachte den Charakter der Darbietungen präzise auf den Punkt.

Als Veranstalter zeichnete der Konzertförderkreis St. Gertrudis verantwortlich, dass hochkarätige Konzert bescherte ihm ein voll besetztes Gotteshaus. Besonderen Applaus verbuchten auch die Solisten, Oberfeldwebel Noemi Gál an der Oboe und Oberfeldwebel Jonas Hatzel an der Posaune.

Bereits der „Feierliche Einzug der Ritter des Johanniter Ordens“, komponiert von Richard Strauss (1864 – 1949) und bearbeitet von Steven Walker, überzeugte vom gewaltigen Klangkörper des großen sinfonischen Blasorchesters. Es eröffnete mit diesem sogenannten Investiturmarsch, der im Jahr 1909 Prinz Eitel Friedrich von Preußen gewidmet wurde. „Wir haben unser Adventskonzert mit großen Klängen feierlich eingeleitet“, hob Alexander Kalweit treffend hervor.

Mit „Pavane für eine verstorbene Prinzessin“ von Maurice Ravel (1875 – 1937), bei dem Solist Hatzel an der Posaune überzeugte, brachten die Akteure einen majestätischen Schreittanz zu Gehör, dessen Urformen besonders im 16. und 17. Jahrhundert populär waren.

Gleich anschließend spielten sie Auszüge der „London Suite“ von Gordon Jacob (1895 – 1984). Der Titel „Westminster Abbey“ nahm die berühmte Londoner Kirche in den Fokus, in der britische Könige und Königinnen gekrönt werden. Die Komposition ist Programm und erlaubt dem Zuhörer mit seinem „inneren Auge“ direkt vor dem historischen Gebäude zu stehen und es zu bewundern.

Das Orchester spielte den Suite-Auszug als Hommage an die am 8. September verstorbene Queen Elizabeth II. Als weiteren Teil der London-Suite interpretierten die Musikerinnen und Musiker den „Knightsbridge March“, ein schwungvolles, stürmisches Stück mit eingängiger Melodie. Einen Ausflug in die Welt des Films erlebte das Publikum mit „Gabriel´s Oboe“, dem musikalischen Hauptthema des Films „The Mission“. Geschrieben hat es Ennio Morricone (1928 – 2020), Komponist, Dirigent und Nobelpreisträger aus Italien. Bestechend waren die geradezu romantischen Klänge, die Solistin Gál ihrer Oboe entlockte.

Das Luftwaffenmusikkorps ist mit mehreren Formationen unterwegs, vom Klarinettentrio bis hin zur Airforce Jazz-Besetzung. Das „Tiefe Blechbläserensemble“ widmete sich Anton Bruckners (1824 – 1896) „Etüde für das tiefe Blech“ und erklomm dafür die Orgelempore. Von dort aus entfaltete sich ihr Klang besonders gut. Zum Ende des Konzertes entführten die Bläser in das „Böhmische Wintermärchen“ von Christian Sprenger (*1976) und in die Welt der „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Zu letzterem Film, ein Evergreen für Kinder, schrieb der tschechische Komponist Karel Svoboda (1938 – 2007) die Musik. Bezaubernde, märchenhafte Klänge, die jeden begeisterten. Lang anhaltender Applaus am Ende der Darbietungen zeigte unmissverständlich den Respekt, den das Publikum allen Ausführenden zollte.

Das Benefizkonzert unterstützt jeweils zu 50 Prozent die „Sanitäter vor Ort“ in Horstmar und die notwendigen Reinigungsarbeiten der Orgel von St. Gertrudis.