Die zweite „Meis-Gratz Swing-Night“ bildete den krönenden Abschluss der Jubiläumsfestivitäten in der Alst. Dabei spiele die Sazerac-Swingers hochklassig auf: Jazz in ganz feiner New Orleans Manier. Max Oestersötebier (Gitarre und Gesang), Lars Bechstein (Posaune), Jonas Rabener, (Saxofon) Roger Clarke-Johnson (Kontrabass) Georg Kirschner (Schlagzeug) und Hermano Blanco (Gesang) brachten das Publikum zum Tanzen.

Meis-Gratz hat es krachen lassen. 150-jähriges Bestehen ist eine Hausnummer, die nicht so oft zu feiern ist. Deshalb, wenn Wirt Stefan Arning feiern sagt, dann meint er es auch so. Am Samstagabend wurde im Zelt, geräumt, damit man dort tanzen kann. Und dann ging es los.

Die Band, die Sazerac-Swingers, spielten hochklassig auf: Jazz. Ganz feine New Orleans Manier. Max Oestersötebier (Gitarre und Gesang), Lars Bechstein (Posaune), Jonas Rabener, (Saxofon) Roger Clarke-Johnson (Kontrabass) Georg Kirschner (Schlagzeug) und Hermano Blanco (Gesang). Der Kontakt zur Musikgruppe war über Arning zustande gekommen, der selbst begeisterter Musiker ist. Max Oestersötebier und er waren gemeinsam beim Bund.

Vom Feinsten Ein tolles Bild fürs Auge Foto: Rose Live-Jazz vom Feinsteni Foto: Rose Es darf getanzt werden. Foto: Rose Mit Reizen nicht geizen. Foto: Rose Gekonnt Foto: Rose The Sazerac Swingers heitzten ordenltich ein. Foto: Rose

Nach Candlelight, Alligator in My Garden Shed und Vaughan`s kochte das Zelt. Keiner stand mehr ruhig, sondern ließ die Hüfte im Rhythmus kreisen. Auch mit Charleston, Twist und Ansätze von Jive gerieten die Gäste in Bewegung.

Max Oestersötebier kann mit seinen Ansagen den Saal anheizen. Er nannte den noch hellen Abend „Spezialabend mit der ersten Tageslichtburleske, die Horstmar je gesehen hat.“ Damit war der Auftritt von zwei Tänzerinnen gemeint. Was in Amerikas Jazzkellern funktioniert, klappt auch in Horstmar. Die Künstlerinnen ließen nach guter Swing Art „We Put the Jazz Back in Jazz“ und „Burly Girls“ die Hüllen fallen.

Manche staunten nicht schlecht, andere bekamen deutlich feuchte Mundwinkel und beim zweiten Auftritt von Fanny Di Favola und ihrer Kollegin Raunchy Rita zückten etliche das Handy, um mit zu filmen. Zu sehen gab es ja genug.

Aber, um es auf den Punkt zu bringen, es war erotisch im Stil der dreißiger Jahre. Nicht schmuddelig, sondern Klasse pur, bei dem die Tänzerinnen wie auch die Musiker und vor allem das Publikum deutlich Spaß hatten. Inzwischen war es dunkel, einige sichtlich beschwipst und es herrschte eine super tolle Stimmung im Zelt. Die drückte sich über die große Tanzlust und das Mitsingen aus.

Solche Feste, bei denen die Musik derartig erstklassig ist und noch „Burleske Show“ geboten wird, sucht man auf dem Land oft vergebens. Also, ein Lob auf Gastgeber Arning, der den Abend sichtlich genoss. Aber auch bei dieser Gelegenheit wurde ein guter Zweck gefördert. So wurde für ein Projekt gesammelt, mit dem Skateboard-Pionier Titus Dittmann Kinder unterstützt. Die Höhe der Einnahmen wird noch bekanntgegeben.