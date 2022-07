Gastwirt unterstützt Skate-Projekt

Noch immer steht eine Spendendose in der Gastwirtschaft Meis-Gratz und wartet darauf, wieder gefüllt zu werden. Der Gastwirt Stefan Arning hat sie anlässlich der Feiern zum 150-jährigen Bestehen seiner Gastwirtschaft beim Kommersabend und der Swing-Night erstmals im Zelt aufgestellt und um eine Gabe gebeten. Es kamen insgesamt 1000 Euro zusammen, die der Gastwirt jetzt Titus Dittmann überreichte. Die Spenden kommen der weltweit agierenden „Skate-Aid“-Hilfe zugute.

MEHR ZUM THEMA Posts in Sozialen Netzwerken Titus Dittmann freut sich nach Krebs-OP über Genesungswünsche

Skate-Aid steht für einen ganzheitlichen, selbstbestimmten Ansatz zur Förderung von jungen Menschen im Rahmen der Jugendhilfe, des Sports, der Kultur und Völkerverständigung. Die Mission lautet: „Wir machen Kinder stark“. 2009 gründete Skateboard-Pionier Titus Dittmann, Inhaber des Bundesverdienstkreuzes, die Titus-Dittmann-Stiftung. Seitdem nutzt man in deren weltweiten Skate-Aid-Projekten die pädagogische Kraft des Skateboardens.

Jugendliche in ihrer Entwicklung stärken

Die Aufgabe der Stiftung: Als gemeinnützige Organisation im Bereich der Jugendhilfe mit dem Rollbrett für Kids etwas Gutes tun. Sie gibt Kindern und Jugendlichen in ihrer Orientierungsphase sinn- und identitätsstiftende Freiräume und hilft ihnen, sich auf der Basis von Selbstbestimmung und intrinsischer Motivation zu starken Individuen zu entwickeln.

So leiste Skate-Aid nachhaltige Sozialisations-, Präventions- und Friedensarbeit, wo soziale Missstände und schwierige Lebensbedingungen junge Menschen gefährden und in ihrer Entwicklung hemmen, so die Begründung von Stefan Arning, das Geld an dieses Projekt zu spenden.

Titus Dittmann war selbst auf dem Fest in der Alst anwesend und warb für seine Hilfsprojekte. Dabei durfte er auch Titus Arning, den Sohn des Gastwirtes, kennenlernen. Wer die gute Sache weiter unterstützen will, kann sich bei Stefan Arning melden oder einfach Geld in die Spendendose tun. Auch Fördermitgliedschaften sind möglich.