Gefragte Suche nach Grenzsteinen

Horstmar-Leer

Das Aufsuchen von alten Grenzsteinen scheint in der ländlichen Bevölkerung sehr beliebt zu sein. Am sogenannten Schnatgang des Ortskulturrings Horstmar-Leer beteiligten sich 50 Personen, um die Grenzen von Leer abzulaufen. Damit war dieses Angebot ausgebucht. Der zweite Schnatgang am 4. Februar (Samstag) ist ebenfalls schon voll belegt.

Von Franz Neugebauer