Gleich vier Mal beste Stimmung

Horstmar

Beste Stimmung herrschte bei den vier Aufführungen der plattdeutschen Komödie „För ümmer Disco“ im Vereinshaus der Bruderschaft St. Katharina. Dort erlebte das Publikum jeweils unterhaltsame Stunden, bei denen die Akteure die Lachmuskeln der Besucherinnen und Besucher strapazierten. Dabei glänzten die Darsteller unter der Anleitung von Roswitha Fotschki in ihren Rollen. Aber auch den Helfern, beispielsweise in der Maske, in der Ausstattung und im Ton gebührte der Applaus. Als Souffleur agierte Werner Lölfing.

Von Anton Janßenund