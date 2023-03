Im Lernzentrum Horstmar haben Geflüchtete jetzt einen Raum, in dem sie in Ruhe lernen können.

Die Wartelisten für die offiziellen Integrations- und Sprachkurse sind lang, teilen Claudia Berning, Ehrenamtskoordinatorin und Integrationsbeauftragte der Stadt Horstmar, und der Ehrenamtler Hans Fremmer mit. Viele Geflüchtete eigneten sich die deutsche Sprache im Selbststudium und mit Unterstützung durch gelegentliche sprachfördernde Projekte an. Diese Menschen haben nun einen Raum im Lernzentrum Horstmar, in dem sie in Ruhe Deutsch lernen können. Sprache fördere Integration, und die Geflüchteten benötigten Hilfe zur Selbsthilfe, so Claudia Berning.