Jetziger Zustand nur vorübergehend

Bürgermeister Robert Wenking wird seit der umstrittenen Fällung und dem „auf den Stock setzen“ des Stadtwaldes an der Koppelstraße heftig kritisiert. Am Donnerstagabend stellte er in der Sitzung des Bauausschusses die Historie und den Sachverhalt noch einmal klar.

Bürgermeister informiert im Bauausschuss über umstrittene Rodung an der Koppelstraße

Die vor allem bei einigen Anliegern umstrittene Fällung und das „auf den Stock setzen“ des Stadtwaldes an der L 580 (Koppelstraße) stand am Donnerstagabend auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung, Klima und Mobilität. Bürgermeister Robert Wenking informierte über die Aufforstungsmaßnahme und wies alle in den Medien veröffentlichten Vorwürfe noch einmal zurück.

Unrat

Als vor fast zwei Jahren alle Beteiligten vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW aufgefordert wurden, den Stadtwald vom Unrat zu befreien, „musste ich erst einmal schauen, wer alles betroffen war“, schilderte Wenking und ergänzte, dass diese „Waldumwandlung“ durch die Anlieger laut Landesforstgesetz illegal gewesen sei. „Dafür kann ich nix“, so der Bürgermeister weiter.

Fremdnutzung

Anschließend seien die Anwohnerinnen und Anwohner schriftlich aufgefordert worden, die Fremdnutzung des Stadtwaldes aufzugeben. Ein Jahr Zeit sei ihnen gegeben worden. In diesem Zeitraum seien viele Gespräche geführt worden. „Alles war auf eine einvernehmliche Lösung angelegt. Nie ist von unserer Seite eine Schuldzuweisung erfolgt.“

Expertise

In der Ausschusssitzung am 21. November 2019 hätten alle über die Fraktionsgrenzen hinaus nach der Expertise eines Fachmanns diese Maßnahme zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach mehreren Begehungen mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW sei der Stadtwald von der Fachbehörde in einem sehr problematischen Zustand eingeschätzt worden.

Fachleute

„Nicht ich habe das gesehen, sondern die Fachleute. Ich verstecke mich auch gar nicht, sondern stelle mich genau vor dieser Fachexpertise.“ Deshalb habe die Fachbehörde vorgeschlagen, verkehrsgefährdende Gehölze zu fällen oder auf den Stock zu setzen.

Lebensraum

„Würde diese Maßnahme nicht durchgeführt und der Wald sich selbst überlassen, würde er weiter absterben und wäre für die meisten Waldbewohner künftig kein Lebensraum mehr“, schilderte Wenking und hob gleichzeitig hervor, dass das geschlagene Holz sinnvoll, ökologisch, CO 2 -sparend, fachlich anerkannt und nachhaltig genutzt werde.

Stadium

Das jetzige Stadium sei nur vorübergehend, denn in Kürze werde das Areal mit heimischen Gehölz- und Straucharten wieder aufgeforstet. Laut Expertenmeinung sei so sogar eine Verbesserung des Lärm- und Sichtschutzes innerhalb von zwei bis drei Jahren prognostiziert worden. „Wir sind rechtlich völlig auf der sicheren Seite.“

Winfried Mollenhauer erwiderte anschließend: „Wir als CDU-Fraktion stehen eindeutig hinter dem Bürgermeister.“

Michael Kaiser erinnerte noch einmal daran, dass die SPD-Fraktion bereits in der damaligen Ausschusssitzung einstimmig die Verwaltung beauftragt habe, dass der Landesbetrieb diese Maßnahme durchführen solle.

Alfons Rottmann von den Bündnisgrünen bemängelte, dass den Anliegern die bevorstehenden Arbeiten nicht deutlich genug dargestellt worden seien. Außerdem sei der in den Medien veröffentlichte Begriff „Waldumwandlung“ falsch interpretiert worden. „Dieser Begriff steht eigentlich dafür, den Wald zu beseitigen und ihn durch eine andere Nutzung zu ersetzen.“ Das Gegenteil sei aber an der Koppelstraße der Fall, so Rottmann abschließend.

Bürgeranträge

Die beiden Bürgeranträge von Ewald Bogenstahl und Norbert Gesing auf Erstellung eines bepflanzten Lärmschutzwalles entlang der L 580 im Bereich des Koppelfeldes wurden anschließend einstimmig abgelehnt, weil sie eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme und Aufschüttung wären.