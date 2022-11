„JuLe“ leistet hervorragende Arbeit

Horstmar-Leer

Sein 25-jähriges Bestehen feierte am Wochenende der Jugendtreff „JuLe“ in Leer. Seit dem 1. Januar 2022 liegt die Trägerschaft in den Händen des Jugend- und Familiendienstes Rheine. Zuvor war die Einrichtung als Verein organisiert. Allen Mitstreitenden galt der Dank der Redner.

Von Rainer Nix