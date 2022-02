Klimaschutz zwingt zum Umdenken

Horstmar

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will das Denkmalschutzgesetz so ändern, dass künftig auch die Nutzung von Solaranlagen und anderer Erneuerbarer Energien auf denkmalgeschützten Gebäuden einfacher möglich wird. Die Stadt Horstmar will schon jetzt zumindest für Gebäude, die sich im Bereich der geschützten Altstadt befinden, auf ihren Dächern Photovoltaikanlagen und Solarthermie erlauben.

Von Matthias Lehmkuhl