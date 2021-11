Kunden können ihre Werte selbst ablesen

Die Stadtwerke Emsdetten weisen ihre Wasserkunden in der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer darauf hin, dass sie in diesem Monat mit der Erfassung der Zählerstände beginnen. Im Rahmen der Covid-19-Vorsorge sollen die Kundenkontakte dabei so gering wie möglich gehalten werden.Deswegen verschickt das Unternehmen vorgefertigte Ablesekarten. Dort können die Kunden selbst ihre Werte eintragen.

Die aktuellen Zählerstände der Wasserzähler braucht der Kunde dann nur sorgfältig in die freien Felder eintragen und diese Karte dann wieder portofrei an die Stadtwerke Emsdetten zurückzusenden. Neben der Ablesekarte steht auch ein Onlineportal unter www.stadtwerke-emsdetten.de zur Verfügung. Dort können Kunden ihre Zählerstände ganz bequem von zuhause übermitteln. Zur Nutzung befindet sich ein QR-Code auf der Ablesekarte. Online kann auch noch ein Foto des Zählers übermittelt werden, dies könnte eventuelle Rückfragen vermeiden.

Alternativ können die Zählerstände auch per E-Mail, per Fax oder telefonisch übermittelt werden.

Wichtig ist, dass die abgelesenen Zählerstände spätestens bis zum 10. Dezember den Stadtwerken vorliegen. „Wir brauchen die Daten zur Erstellung der Jahresabrechnung, müssen diese erfassen und prüfen die Zählerstände vorher natürlich auf Plausibilität“, so Heiko Stüper, Leiter des Stadtwerke ServiceCenters. Liege der Zählerstand eines Kunden nicht rechtzeitig vor, würde dessen Verbrauch unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Verbrauchsschwankungen automatisch auf den 31. Dezember hochgerechnet.

Das Service-Center der Stadtwerke in Emsdetten ist unter Telefon 0 25 72/20 23 33, per Fax unter 0 25 72/20 28 83 33 oder per E-Mail an service@stadtwerke-emsdetten.de erreichbar.