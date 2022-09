Kurz die Sorgen vergessen können

Claudia Berning kennt sie alle. Als Koordinatorin der Flüchtlingshilfe und Integrationsbeauftragte der Stadt Horstmar weiß sie um jedes Schicksal der Flüchtlinge, die aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan oder anderen Ländern in der Burgmannstadt gestrandet sind. Die ehemalige Ehrenamtsbeauftragte hat sich eigenständig in das schwierige Thema Asyl mit seinen sämtlichen Facetten hineingefuchst und ein Netzwerk zu den verschiedensten Stellen, die Geflüchteten helfen können, aufgebaut.

Eng vernetzt ist die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung natürlich auch mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor Ort, die am Samstagnachmittag zum „Fest der Kulturen“ an den Borchorster Hof eingeladen haben. Organisator der Veranstaltung sind die Betreiber des Sozialladens „KomMode“.

Essen für den Körper, Schminken für die Seele

Im Namen von Bernhard Haschke sowie seiner übrigen Mitstreiterinnen und Mitstreiter begrüßt Dirk Klein-Bölting die Besucherinnen und Besucher aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan sowie die Bürgerinnen und Bürger, die Flüchtlingen helfen und jene, die sogar welche, bei sich aufgenommen haben.

Fest der Kulturen Dirk Klein-Bölting begrüßt die Gäste (2.v.r.,). Foto: abii Bürgermeister Robert Wenking liefert sich ein Match mit den Jugendlichen an der Tischtennisplatte. Foto: abii Das Schminken ist heißt begehrt. Foto: abii Tolles Motiv auch für Siegfried Klein. Foto: abii Ein herzliches Willkommen für alle. Foto: abii Das Büfett bietet eine breite Vielfalt. Foto: abii Sie sorgen dafür, dass ein wenig Ordnung herrscht. Foto: abii Hans Fremmer kümmert sich um die jungen Männer. Foto: abii Gaby Papendick verpaßt jedem Gast ein Namensschild. Foto: abii Er schreibt seinen Namen lieber selbst. Foto: abi Auch diese jungen Frauen fühlen sich wohl. Foto: abi Er weiß genau, was er will Foto: abi Das Fest beginnt draußen. Foto: abi Sie mögen Sport. Foto: abi Viel Trubel herrscht am Schminkstand Foto: abi

Der Sprecher freut sich, dass alle so zahlreich erschienen sind und lädt die Besucherinnen und Besucher zum regen Austausch und gemeinsamen Essen ein. Für kulinarische Genüsse aus ihren eigenen Ländern haben die Gäste selbst gesorgt. So füllt sich langsam aber sicher das Büfett, das im großen Saal des Pfarrzentrums aufgebaut ist.

Im Hof des Borchorster Hofes stehen Tische und Bänke, die zum Verweilen einladen. Dicht umringt ist der Schminkstand für die Kinder, die sich aussuchen können, welches Motiv ihr Gesicht die nächsten Stunden zieren soll.

Helfende und Wohnraum werden gebraucht

An der Tischtennisplatte spielen einige Jugendliche. Zu ihnen gesellt sich zeitweise auch Bürgermeister Robert Wenking, der im Verlauf des Nachmittags mit seiner Frau und ihrer Tochter zu der bunten Festgesellschaft stößt. Sie und alle anderen Gäste versorgt Gaby Papendick mit einem selbst gemachten Namensschild, das das Kennenlernen erleichtern soll. Die zweifache Mutter gehört ebenso wie Verena Eppenhoff und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „KomMode“ zum Ehrenamtsteam, das sich, so gut wie es geht, um die Belange der Flüchtlinge kümmert.

Natürlich könnten sie noch mehr Helfende gebrauchen, denn die Zahl der Gestrandeten besonders aus der Ukraine wird weiter steigen und ihr Informations- und Betreuungsbedarf ist groß. Dringend benötigt die Stadt Horstmar nach wie vor auch Wohnraum für die Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind und noch fliehen werden, und eine neue Unterkunft benötigen.

Miteinander steht im Mittelpunkt

Doch an diesem besonderen Nachmittag wollen die Gastgeber und ihre Gäste einfach einmal ihre Sorgen zumindest für kurze Zeit vergessen und das Miteinander der verschiedenen Kulturen genießen. Fürs Übersetzen sorgt Iryna Niehoff, die schon einige Jahre in der Burgmannstadt lebt. Auch andere Landsleute, die schon länger vor Ort sind, springen gerne ein.

Für das leibliche Wohl im Freien sorgen Hans Fremmer und sein Team, die an diesem Nachmittag hinterm Grill stehen. Später, als es kühler wird und zu regnen droht, ziehen sich die meisten in den Keller des Pfarrzentrums zurück. Dort stimmen die Ukrainerinnen und Ukrainer Lieder aus der Heimat an, was manch einem ein Gänsehautgefühl beschert und die Stimmung ein wenig nachdenklich und traurig macht, aber auch das gehört zu diesem Austauschangebot natürlich dazu.