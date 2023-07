Laer und Horstmar bei Geburten weit vorne

Laer/Horstmar

Mehr als zwei Kinder bringen Frauen in Laer und in Horstmar durchschnittlich zur Welt, sagt die Statistik für das Jahr 2022. Damit liegen die beiden Kommunen weit über dem Landesschnitt. Woran das liegen könnte, haben wir in den Rathäusern in Laer und Horstmar gefragt.