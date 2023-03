Leisere Töne

Musik – gibt es etwas Schöneres? Hunderte Musikerinnen und Musiker aus Horstmar und Laer spielen in Vereinen, Orchestern, Kapellen. Nach den Pandemiejahren starten sie wieder voll durch. Doch seit der Pandemie gibt es ein großes Problem.

Zu einem großen Konzert lädt das Blasorchester Laer im Mai auf den Rathausplatz. Bei dem Verein läuft es auch in punto Nachwuchsausbildung recht gut – anders als in manch anderem Verein.

Sie heizen bei jedem Schützenfest ein, sorgen für besinnliche Stimmung in der Weihnachtszeit, begleiten runde Geburtstage und große Feste: Musikvereine, Kapellen und Orchester sind aus einer lebendigen Ortsgemeinschaft kaum wegzudenken. Auch in Laer und Horstmar spielen Hunderte junge und alte Musiker verschiedenster Instrumente in Vereinen und Gruppen.