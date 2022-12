Licht ins Dunkel gebracht

Der landwirtschaftliche Ortsverein und die örtliche Landjugend hatten zur Trecker-Lichterfahrt durch die beiden Ortsteile aufgerufen. Die gute Resonanz aus den Vorjahren hatten die Veranstalter erneut ermutigt, ein wenig Licht in das Dunkel der Nacht zu bringen, aber auch gleichzeitig auf die gespannte Situation in der Landwirtschaft hinzuweisen.

Sehr fantasie- und eindrucksvoll waren die Traktoren mit bunten Lichterketten geschmückt. Ihr Licht spiegelte sich auf den regennassen Straßen wider und vermengte sich zu zauberhaften Lichteffekten. Die Fahrzeuge sorgten für leuchtende Kinderaugen und ließ auch die Herzen der Treckerfans höher schlagen. Überall hatten sich kleine Gruppen an den Straßenrändern gebildet, die ihre helle Freude an dem Treckerkorso hatten.

„Ein Funken Hoffnung – Wir bringen Euch zum Strahlen“, hieß die Aktion, die am Vorabend des Heiligen Abends stattfand. Auf einem Plakat, das ein Trecker mitführte, war der Name dieser Aktion zu lesen. Man freue sich, gerade in der heutigen Zeit mit dem Krieg in Ukraine, steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten einen Funken Hoffnung zu versprühen.

„Der Hintergrund der Aktion ist auch aus der Sicht der Landwirtschaft ein ernster,“ erklärte Berthold Tenkmann, der Vorsitzende des landwirtschaftlichen Ortsvereines Leer/Horstmar. Die Erzeugerpreise seien weiterhin so niedrig, dass viele Landwirte in Existenznot geraten.

Bei Bernd Wermeling liefen die Vorbereitungen für dieses Event zusammen. Schnell stand fest, dass der Korso wieder in beiden Ortsteilen stattfinden sollte. Problemlos sei es gewesen, die Genehmigungen für die Lichterfahrt bei der Polizei, die auch den Umzug begleitete, und beim Ordnungsamt der Stadt Horstmar einzuholen. Die auch aus Billerbeck, Havixbeck, Steinfurt und Laer angereisten Trecker mussten in die Reihen der heimischen Trecker aufgenommen werden. So waren es insgesamt 42 Traktoren, die sich vom Sportplatz in Horstmar aus auf den Weg machten. Zur Freude aller erklärte sich die Stadtkapelle bereit, den Umzug mit Weihnachtsliedern zu begleiten. Die Akteure musizierten auf einem Jagdwagen, den Berthold Tenkmann bereitgestellt hatte.

„Auch wir brauchen die Hoffnung und freuen uns, wenn wir nächstes Jahr wieder für alle musizieren können“, bemerkte Stephan Baackmann, der Vorsitzende der Stadtkapelle und bedankte sich bei den Organisatoren, dass man bei der Aktion dabei sein durfte und so doch Weihnachtsstimmung verbreiten konnte. Für alle galt die Schrift auf einem mitgeführten Plakat „Merry christmas“.

Bleibt noch zu erwähnen, dass auch das Wetter bei dieser Aktion mitspielte. Den ganzen Tag über hatte es geregnet. Pünktlich zum Start der Lichterfahrt verzogen sich die Regenwolken, die dann nach Beendigung der Aktion wiederkamen.